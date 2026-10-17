Жавохир Жахонгиров стал чемпионом мира по каратэ ВКФ в Польше

Спортивная делегация Узбекистана добилась очередного огромного успеха на престижном чемпионате мира по каратэ ВКФ среди юношей и молодежи, проходящем в польском городе Бельско-Бяла.

В соревнованиях, в которых ведут борьбу сильнейшие молодые спортсмены из 120 стран мира, талантливый представитель Бекабада Жавохир Жахонгиров завоевал звание чемпиона мира в индивидуальной программе ката в весовой категории до 63 кг, открыв новую страницу в летописи нашего национального спорта.

Уверенный путь к финалу: побеждены представители ведущих держав

Молодой узбекистанский спортсмен, тренирующийся под руководством опытного тренера Хамдама Шодибекова, с отборочных этапов продемонстрировал явное превосходство над соперниками:

Поверженные лидеры: На пути к финалу Жавохир продемонстрировал высокое мастерство, победив представителей таких ведущих в мировом каратэ стран, как Бразилия, Украина, Словакия и Гонконг;

Труд тренера: Данное достижение было признано результатом регулярных тренировок спортсмена и четких тактических указаний тренера Хамдама Шодибекова.

Счет 5:0 в финале и историческое золото

В решающем поединке, состоявшемся 17 октября, узбекистанский спортсмен ярко продемонстрировал свое превосходство:

Соперник: В финальной встрече Жахонгирову противостоял представитель США Жо Эдмонд;

Единогласное решение судей: Действия нашего соотечественника были высоко оценены всеми судьями, и, абсолютно победив соперника со счетом 5:0 , он завоевал золотую медаль;

Новый исторический рекорд: Своей победой Жавохир Жахонгиров принес нашей стране важный чемпионский трофей в данном направлении.

Эта яркая победа на соревнованиях с участием 120 государств свидетельствует о том, что авторитет узбекской школы каратэ на мировой арене неуклонно укрепляется.