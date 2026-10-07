Саудовская Аравия обыграла ОАЭ в финале Кубка Персидского залива

·47·Спорт
Саудовская Аравия обыграла ОАЭ в финале Кубка Персидского залива

Кубок Персидского залива — одно из самых престижных соревнований арабского региона — дошел до своей решающей стадии. В финальном поединке за золотые медали турнира сошлись национальные сборные Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В бескомпромиссной борьбе саудовцы одержали уверенную победу со счетом 2:0 и подняли главный трофей над головой.

Судьба матча фактически решилась уже в первой четверти игры. Воспользовавшись брешами в обороне соперника, представители Саудовской Аравии за короткое время забили два мяча подряд и сумели удерживать контроль над игрой до самого конца.

3-минутный блицкриг: Как были забиты голы?

Активно начавшая встречу сборная Саудовской Аравии завладела преимуществом за счет быстрого темпа:

  • Первый удар Аль-Хаммами (11-я минута): Опасную атаку, организованную на 11-й минуте матча, Аль-Хаммами завершил точным ударом, открыв счет (1:0);

  • Второй удар Аль-Бурайкана (14-я минута): Всего три минуты спустя, на 14-й минуте, после удобной передачи Насира Аль-Давсари мастерский нападающий Фирас Аль-Бурайкан отправил мяч в сетку ворот, доведя счет до 2:0;

  • Беспомощность ОАЭ: Футболисты ОАЭ, получившие психологический удар с самого начала игры, сколько ни пытались восстановить равновесие в оставшиеся минуты, так и не смогли найти путь к воротам, которые защищал Мухаммад Аль-Овайс.

Протокол матча и составы:

  • Кубок Персидского залива. Финал

  • Саудовская Аравия – ОАЭ 2:0

  • Голы: Аль-Хаммами (11), Аль-Бурайкан (14).

Составы команд:

  • Саудовская Аравия: Мухаммад Аль-Овайс, Аль-Тамбакти (Аль-Салим, 90), Аль-Амри, Аль-Харби, Аль-Шамат, Канно (Аль-Хамдан, 80), Аль-Хайбари, Насир Аль-Довсари, Аль-Хаммами (Такри, 90), Фирас Аль-Бурайкан, Абу Аль-Шамат (Хамад, 80).

  • ОАЭ: Халид, Аладдин, Пимента, Мелони (Салех, 46), Амарал, Кулибали, Файз, Оливейра (Аконнор, 46), Николас Хименес (Пейра, 64), Бала, Камара (Султан Одиль, 59).

Тактическая победа и надежная защита

Хотя во втором тайме главный тренер ОАЭ провел четыре замены подряд, бросив в бой свежие силы в линию атаки, защитники сборной Саудовской Аравии и футболисты во главе с Мухаммадом Канно в центре полузащиты практически не оставили сопернику никаких шансов.

Сборная Саудовской Аравии этой уверенной победой в очередной раз доказала свое доминирование в регионе, подарив своим болельщикам долгожданный новый трофей.

Кубок Персидского заливаНациональная сборная Саудовской АравииНациональная сборная Объединенных Арабских Эмиратов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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