«Манчестер Сити» для французского таланта началась неожиданная супергонка

·69·Спорт
«Манчестер Сити» для французского таланта началась неожиданная супергонка

На европейском трансферном рынке зреет очередная громкая сенсация. Французский атакующий полузащитник Раян Шерки, демонстрирующий яркую игру в составе действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити», оказался в центре внимания ряда ведущих грандов континента. По данным авторитетного издания ТЭАМталк, чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) планирует предпринять серьезные шаги для подписания 23-летней звезды.

Кроме того, борьба вокруг Шерки не ограничивается лишь парижским клубом: «Ливерпуль», «Челси» и мадридский «Реал» также внимательно следят за ситуацией.

План ПСЖ и финансовое давление «Сити»

Скауты и руководство парижского клуба оценивают французского плеймейкера как исполнителя, идеально вписывающегося в философию их команды:

  • Зимняя атака или большая летняя сделка: ПСЖ стремится ускорить трансфер Шерки и выступить с официальным предложением уже в предстоящее зимнее трансферное окно или как минимум заложить прочный фундамент до лета следующего года;

  • Угроза вокруг «Манчестер Сити»: Источники отмечают, что вероятность осуществления этого трансфера резко возрастет, особенно если «горожане» столкнутся с возможными санкциями и ограничениями, связанными с финансовыми правилами Премьер-лиги (Financial Fair Play).

Былая страсть «Реала», «Челси» и «Ливерпуля»

Другие претенденты также не намерены легко сдаваться в борьбе за Раяна Шерки:

  • Давний интерес «Ливерпуля»: Мерсисайдцы серьезно пытались приобрести французский талант еще до его перехода из «Лиона» в «Манчестер Сити». Клуб по-прежнему держит игрока в поле зрения;

  • «Реал» и «Челси»: Мадридский и лондонский суперклубы также активно изучают вариант с Шерки в целях омоложения и усиления своей полузащиты;

  • Статус переговоров: ТЭАМталк отмечает, что, несмотря на очень высокий интерес, до официального перехода клубов за стол переговоров дело пока не дошло.

Яркая статистика текущего сезона: 6 результативных действий в 8 матчах

Обладатель французского таланта демонстрирует высокую эффективность в составе «Манчестер Сити» в новом сезоне, доказывая, что внимание грандов неслучайно:

  • 8 матчей во всех официальных турнирах;

  • 4 гола в ворота соперников;

  • 2 голевые передачи (ассиста) на партнеров по команде.

Уверенные действия и высокая креативность Шерки на поле делают его одной из самых ценных и востребованных трансферных целей на рынке сезона 2026/2027.

Раян ШеркиПари Сен-ЖерменМанчестер СитиЛиверпуль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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