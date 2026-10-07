«Манчестер Сити» для французского таланта началась неожиданная супергонка

На европейском трансферном рынке зреет очередная громкая сенсация. Французский атакующий полузащитник Раян Шерки, демонстрирующий яркую игру в составе действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити», оказался в центре внимания ряда ведущих грандов континента. По данным авторитетного издания ТЭАМталк, чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) планирует предпринять серьезные шаги для подписания 23-летней звезды.

Кроме того, борьба вокруг Шерки не ограничивается лишь парижским клубом: «Ливерпуль», «Челси» и мадридский «Реал» также внимательно следят за ситуацией.

План ПСЖ и финансовое давление «Сити»

Скауты и руководство парижского клуба оценивают французского плеймейкера как исполнителя, идеально вписывающегося в философию их команды:

Зимняя атака или большая летняя сделка: ПСЖ стремится ускорить трансфер Шерки и выступить с официальным предложением уже в предстоящее зимнее трансферное окно или как минимум заложить прочный фундамент до лета следующего года;

Угроза вокруг «Манчестер Сити»: Источники отмечают, что вероятность осуществления этого трансфера резко возрастет, особенно если «горожане» столкнутся с возможными санкциями и ограничениями, связанными с финансовыми правилами Премьер-лиги (Financial Fair Play).

Былая страсть «Реала», «Челси» и «Ливерпуля»

Другие претенденты также не намерены легко сдаваться в борьбе за Раяна Шерки:

Давний интерес «Ливерпуля»: Мерсисайдцы серьезно пытались приобрести французский талант еще до его перехода из «Лиона» в «Манчестер Сити». Клуб по-прежнему держит игрока в поле зрения;

«Реал» и «Челси»: Мадридский и лондонский суперклубы также активно изучают вариант с Шерки в целях омоложения и усиления своей полузащиты;

Статус переговоров: ТЭАМталк отмечает, что, несмотря на очень высокий интерес, до официального перехода клубов за стол переговоров дело пока не дошло.

Яркая статистика текущего сезона: 6 результативных действий в 8 матчах

Обладатель французского таланта демонстрирует высокую эффективность в составе «Манчестер Сити» в новом сезоне, доказывая, что внимание грандов неслучайно:

8 матчей во всех официальных турнирах;

4 гола в ворота соперников;

2 голевые передачи (ассиста) на партнеров по команде.

Уверенные действия и высокая креативность Шерки на поле делают его одной из самых ценных и востребованных трансферных целей на рынке сезона 2026/2027.