1/4 финала Кубка английской лиги: стали известны соперники «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Бескомпромиссные матчи Кубка английской лиги (Карабао Куп) вступают в свою решающую стадию. После завершения встреч 1/8 финала стали официально известны все команды, пробившиеся в четвертьфинал (1/4 финала), и их соперники.

В то время как лидеры Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» продолжают свой путь, ряд неожиданных участников из низших лиг также поборются за путевку в полуфинал.

Четвертьфинальные пары: кто против кого?

Согласно результатам жеребьевки, за выход в полуфинал сразятся следующие пары:

«Ливерпуль» — «Борнмут»: Одно из самых напряженных и статусных противостояний четвертьфинала, в котором сойдутся два клуба Премьер-лиги;

«Манчестер Сити» — «Брэдфорд Сити»: Действующему победителю турнира предстоит встреча с представителем низшей лиги;

«Кристал Пэлас» — «Сандерленд»: Отличная и важная возможность для обеих команд пробиться в полуфинал;

«Флитвуд» — «Эвертон»: Мерсисайдцы отправятся на выезд к сенсации из низшего дивизиона.

Календарь и положение действующего чемпиона

Важные факты о стадии четвертьфинала:

Дата матчей: центральные встречи 1/4 финала запланированы на середину декабря ;

Защита титула: действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити» , и подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают путь к успешной защите своего трофея;

Неожиданные аутсайдеры: выход таких клубов, как «Брэдфорд Сити» и «Флитвуд», в эту стадию еще больше подогревает традиционную интригу кубковых соревнований.

В условиях плотного декабрьского графика то, как гранды распределят свои основные составы и какое сопротивление окажут фаворитам малые клубы, решит судьбу путевок в полуфинал.