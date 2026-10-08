Из-за чего французская звезда вызвала гнев тренерского штаба?

·42·Спорт
Из-за чего французская звезда вызвала гнев тренерского штаба?

В стане мадридского «Реала» накалилась внутренняя атмосфера из-за конфликта между главным тренером Жозе Моуринью и главной звездой команды Килианом Мбаппе. Вернувшийся в Мадрид после травмы в сборной Франции форвард и опытный португальский специалист провели очень серьезную, жесткую беседу с глазу на глаз за закрытыми дверями.

Согласно информации авторитетных испанских источников, тренерский штаб «Королевского клуба» серьезно обеспокоен спортивным режимом французской звезды и ее поведением за пределами поля.

Начало конфликта: Спор в сборной и травма

После первого матча сборной Франции против Турции в рамках Лиги наций УЕФА развитие событий приняло резкий оборот:

  • Уход из расположения команды: Мбаппе из-за травмы, полученной по ходу встречи, досрочно покинул расположение национальной сборной и вернулся в Мадрид для процесса восстановления;

  • Недовольство клуба: Руководству и тренерскому штабу «Реала» не понравилось, что футболист несерьезно относится к процессу восстановления, не выполняет в полном объеме требования медицинского режима и проявляет непрофессиональное поведение вне поля.

Разговор за закрытыми дверями: «В прессе я тебя защищу, но...»

Издание Мадрид Универсал со ссылкой на популярную передачу Эл Чирингуито раскрыло подробности тайной беседы, состоявшейся внутри клуба:

  • Открытое недовольство: Жозе Моуринью вызвал Мбаппе к себе и открыто высказал ему жесткие претензии по поводу его безответственности и недисциплинированности;

  • Строгое предупреждение: Португальский «Особенный» в бескомпромиссном тоне заявил звездному нападающему: «Перед средствами массовой информации я тебя защищу, но здесь – нет», поставив точку.

Испытательный этап: Важный матч против «Вильярреала»

На фоне внутренних разногласий мадридцев ждет серьезное испытание в Ла Лиге:

  • Матч 8-го тура: 10 октября «Реал» в рамках восьмого тура чемпионата Испании примет на своем поле одного из опасных соперников — клуб «Вильярреал»;

  • Состояние Мбаппе: Включение Килиана Мбаппе в заявку перед этим матчем и то, какой будет атмосфера в команде, находится в центре внимания мировой футбольной общественности.

Столь жесткая позиция Моуринью в очередной раз показала, что интересы команды и дисциплина стоят выше любого звездного статуса. То, как французская звезда отреагирует на этот нагоняй, несомненно, напрямую повлияет на будущие матчи «Реала» в сезоне.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеСборная
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Килиан Мбаппе бережется для Эль-КласикоКилиан Мбаппе бережется для Эль-Класико2 октября 11:51Формула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием МоуриньюФормула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием Моуринью23 сентября 19:48Реал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче, где Килиан Мбаппе оформил дубльРеал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче, где Килиан Мбаппе оформил дубль13 сентября 03:54Килиан Мбаппе восхищен интеллектом Жозе МоуриньюКилиан Мбаппе восхищен интеллектом Жозе Моуринью12 сентября 15:12Жозе Моуринью встал на защиту Винисиуса и МбаппеЖозе Моуринью встал на защиту Винисиуса и Мбаппе12 сентября 12:15Мбаппе вручили «Золотую бутсу», Моуринью ответил критикамМбаппе вручили «Золотую бутсу», Моуринью ответил критикам9 сентября 20:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?