Из-за чего французская звезда вызвала гнев тренерского штаба?

В стане мадридского «Реала» накалилась внутренняя атмосфера из-за конфликта между главным тренером Жозе Моуринью и главной звездой команды Килианом Мбаппе. Вернувшийся в Мадрид после травмы в сборной Франции форвард и опытный португальский специалист провели очень серьезную, жесткую беседу с глазу на глаз за закрытыми дверями.

Согласно информации авторитетных испанских источников, тренерский штаб «Королевского клуба» серьезно обеспокоен спортивным режимом французской звезды и ее поведением за пределами поля.

Начало конфликта: Спор в сборной и травма

После первого матча сборной Франции против Турции в рамках Лиги наций УЕФА развитие событий приняло резкий оборот:

Уход из расположения команды: Мбаппе из-за травмы, полученной по ходу встречи, досрочно покинул расположение национальной сборной и вернулся в Мадрид для процесса восстановления;

Недовольство клуба: Руководству и тренерскому штабу «Реала» не понравилось, что футболист несерьезно относится к процессу восстановления, не выполняет в полном объеме требования медицинского режима и проявляет непрофессиональное поведение вне поля.

Разговор за закрытыми дверями: «В прессе я тебя защищу, но...»

Издание Мадрид Универсал со ссылкой на популярную передачу Эл Чирингуито раскрыло подробности тайной беседы, состоявшейся внутри клуба:

Открытое недовольство: Жозе Моуринью вызвал Мбаппе к себе и открыто высказал ему жесткие претензии по поводу его безответственности и недисциплинированности;

Строгое предупреждение: Португальский «Особенный» в бескомпромиссном тоне заявил звездному нападающему: «Перед средствами массовой информации я тебя защищу, но здесь – нет», поставив точку.

Испытательный этап: Важный матч против «Вильярреала»

На фоне внутренних разногласий мадридцев ждет серьезное испытание в Ла Лиге:

Матч 8-го тура: 10 октября «Реал» в рамках восьмого тура чемпионата Испании примет на своем поле одного из опасных соперников — клуб «Вильярреал»;

Состояние Мбаппе: Включение Килиана Мбаппе в заявку перед этим матчем и то, какой будет атмосфера в команде, находится в центре внимания мировой футбольной общественности.

Столь жесткая позиция Моуринью в очередной раз показала, что интересы команды и дисциплина стоят выше любого звездного статуса. То, как французская звезда отреагирует на этот нагоняй, несомненно, напрямую повлияет на будущие матчи «Реала» в сезоне.