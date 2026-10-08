Гари Линекер: почему он сравнил ситуацию Роналду с Месси?

Неожиданный конфликт в рядах национальной сборной Португалии и уход капитана команды Криштиану Роналду из расположения лагеря продолжают вызывать бурные обсуждения в мировом футболе. Уход 41-летнего легендарного нападающего из сборной из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем был встречен со значительной тревогой многими известными экспертами.

Бывший капитан сборной Англии и известный эксперт Гари Линекер выразил свое отношение к этой ситуации, подчеркнув, что Криштиану Роналду заслуживает завершить свою карьеру не в таком настроении, а с почестями, как его извечный соперник Лионель Месси.

Разногласия с тренером: почему Роналду покинул команду?

Обострение атмосферы в сборной Португалии удивило всю футбольную общественность:

Внутренний конфликт: между 41-летним форвардом и наставником сборной Жорже Жезушем возникли открытые разногласия по поводу тактического подхода и основного состава;

Резкое решение: на фоне взаимных разногласий Роналду досрочно покинул сборы и ушел с базы национальной команды;

Последние шаги легенды: международная карьера великого футболиста рискует остаться в тени скандалов и недопониманий.

«Через пять-десять лет это забудется»: искреннее признание Линекера

В интервью телеканалу Sky Sports Невс Гари Линекер не скрывал своего сожаления по поводу ухода звездного футболиста в таком ключе:

Цена величия: «Это немного печальная ситуация, потому что он действительно был великолепным и несравненным игроком. В конце концов, пять или десять лет спустя никто не вспомнит сегодняшнюю конфронтацию. Мы будем помнить только то, каким великим игроком он был», — говорит Линекер;

Необходимость достойного завершения: английский специалист подчеркнул, что два великих представителя своей эпохи должны покидать поле с высоким уважением, свободным от любых споров.

Безупречное прощание Месси — завидно вдохновляющий пример

Анализируя ситуацию Роналду, Линекер привел в пример Лионеля Месси, который совсем недавно завершил свою международную карьеру:

Путь, завершенный триумфом: Месси провел свой последний матч в футболке Аргентины 7 октября против сборной Бенина;

Игра уровня бенефиса: в матче, завершившемся победой Аргентины со счетом 3:0, Месси забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи, попрощавшись со сборной под бурные овации трибун;

Заслуженное уважение: «Если посмотреть на прощание Месси с Аргентиной, оно было невероятно красивым и трогательным. Я думаю, Криштиану тоже заслуживает такого же красивого прощания», — отметил Гари Линекер.

В то время как один из двух гениев, вписавших своим именем целую эпоху современного футбола, празднично попрощался с полем, нахождение второго в водовороте внутренних конфликтов вызывает недовольство и грусть у многих болельщиков. Дальнейшая судьба Криштиану в национальной сборной по-прежнему остается открытой.