Гавр — Осер: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Гавр — Осер. Начало матча: 18 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Гавр»: 93. Галлон Г., 26. Эбоног С., 9. Маджа Дж., 6. Мванга Ж., 97. Ндиай М., 30. Накамура С., 14. Ндиай Р., 20. Узиад Д., 7. Ричардсон А., 25. Саматта А., 5. Туба А.

Главный тренер «Гавр»: Дигар Д.

Стартовый состав «Осер»: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа Ж., 9. Арчер К., 5. Дануа К., 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 22. Оппегард Ф., 27. Сил Л., 4. Туанзебе А.

Главный тренер «Осер»: Стилл У.