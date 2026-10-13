Смотрите голы матча «Пахтакор» — «Аль-Кадисия»

·46·Спорт
Смотрите голы матча «Пахтакор» — «Аль-Кадисия»

В Ташкенте стартовал 2-й тур Элитной Лиги чемпионов АФК. «Пахтакор» принимал дома «Аль-Кадисию» и ушел от поражения на последних минутах.

На гол нидерландского полузащитника Тиджани Рейндерса, перешедшего из «Манчестер Сити», Достон Хамдамов ответил точным ударом с пенальти.

Команда Брендара Роджерса довела количество своих очков до 4 и временно вышла в лидеры. «Пахтакор» же после второй ничьей подряд с 2 очками расположился на 7-й строчке.

Элитная ЛЧ АФК. 2-й тур
Пахтакор — Аль-Кадисия 1:1
12 октября, стадион «Пахтакор»
Голы: Достон Хамдамов (89) — Тиджани Рейндерс (35).

ПахтакорЭлитная Лига чемпионов АФКДостон ХамдамовАль-Кадисия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Пахтакор» сыграл вничью с «Аль-Кадисией» в ЛЧА«Пахтакор» сыграл вничью с «Аль-Кадисией» в ЛЧАВчера 21:06С каким составом «Пахтакор» выйдет против саудовских звезд?С каким составом «Пахтакор» выйдет против саудовских звезд?Вчера 18:20Что за команда «Аль-Кадисия» — сегодняшний соперник «Пахтакора» во 2-м туре Элитной ЛЧ?Что за команда «Аль-Кадисия» — сегодняшний соперник «Пахтакора» во 2-м туре Элитной ЛЧ?Вчера 17:00Громкий триумф наших легионеров: «Эстегляль» разгромил «Аль-Садд» со счетом 3:0Громкий триумф наших легионеров: «Эстегляль» разгромил «Аль-Садд» со счетом 3:015 сентября 06:31«Нефтчи» сенсационно начал Элитную ЛЧА: Марушич заставил иракского гранда капитулировать«Нефтчи» сенсационно начал Элитную ЛЧА: Марушич заставил иракского гранда капитулировать14 сентября 20:47Хамдамов: «Игра против Роналду была мечтой, сегодня это похоже на сон»Хамдамов: «Игра против Роналду была мечтой, сегодня это похоже на сон»22 июня 21:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове