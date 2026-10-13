Смотрите голы матча «Пахтакор» — «Аль-Кадисия»

В Ташкенте стартовал 2-й тур Элитной Лиги чемпионов АФК. «Пахтакор» принимал дома «Аль-Кадисию» и ушел от поражения на последних минутах.

На гол нидерландского полузащитника Тиджани Рейндерса, перешедшего из «Манчестер Сити», Достон Хамдамов ответил точным ударом с пенальти.

Команда Брендара Роджерса довела количество своих очков до 4 и временно вышла в лидеры. «Пахтакор» же после второй ничьей подряд с 2 очками расположился на 7-й строчке.

Элитная ЛЧ АФК. 2-й тур

Пахтакор — Аль-Кадисия 1:1

12 октября, стадион «Пахтакор»

Голы: Достон Хамдамов (89) — Тиджани Рейндерс (35).