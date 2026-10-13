Ожидается большой футбол: сборная России приедет в Узбекистан в ноябре?

Ожидается, что в рамках ноябрьских дней ФИФА национальная сборная Узбекистана проведет международный товарищеский матч со сборной России. Как сообщает издание «РБ Спорт», весьма высока вероятность того, что один из следующих контрольных матчей сборной России под руководством Валерия Карпина пройдет в Ташкенте в статусе гостей.

Если россияне планируют провести второй ноябрьский поединок на своем поле, то для наших соотечественников эта игра станет одним из важнейших этапов подготовки к первенству континента.

Последние результаты команд: испытания Карпина и Каннаваро

Обе сборные провели ряд серьезных матчей в недавних поединках:

Октябрьский вояж России: команда Валерия Карпина уверенно победила Иран (2:0) и Намибию (6:0), а в напряженном противостоянии с Нигерией зафиксировала боевую ничью (3:3);

Победы и выездной экзамен Узбекистана: Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро в рамках сборов после чемпионата мира обыграла Иран со счетом 3:1, а Сирию — 4:1. А в третьем матче, организованном в Южной Корее, наши представители уступили со счетом 0:2.

В прицеле — Кубок Азии–2027: календарь подопечных Каннаваро

Данные контрольные матчи послужат важной подготовкой к континентальному Кубку, который пройдет в начале 2027 года на зеленых полях Саудовской Аравии:

Жеребьевка и соперники: в турнире с участием 24 команд наши соотечественники попали в сильную группу;

1-й тур (8 января): Узбекистан начнет свой первый матч на континентальном первенстве против Иордании;

2-тур (13 января): во втором туре ждет встреча с футболистами КНДР;

3-тур (18 января): заключительный матч в группе пройдет против национальной сборной Бахрейна.

А решающая финальная игра соревнования состоится 5 февраля на великолепной арене «Кинг Фахд Спортс Китй Стадиум» в Эр-Рияде. Предстоящий возможный поединок против России — прекрасная возможность для Фабио Каннаваро еще раз проверить силу основного состава.