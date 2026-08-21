Мировые легенды в Ташкенте: подробности Суперкубка Узбекистана по футзалу
Новый сезон узбекского футзала начнётся с грандиозного события. 2 сентября во впечатляющем дворце «Хумо Арена» в Ташкенте состоится матч за Суперкубок Узбекистана по футзалу. В нём действующий чемпион страны БМБ и команда «СКБ» поборются за главный трофей.
Суперкубок-2026: время, место и основные участники
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Соревнование
Суперкубок Узбекистана по футзалу
Пара
БМБ (действующий чемпион) — «СКБ»
Дата и время
2 сентября, 18:00
Место проведения
Многофункциональный ледовый дворец «Хумо Арена» (Ташкент)
Специальные гости
11 легендарных звёзд мирового футбола
Шоу-матч легенд
3 сентября — Легенды мирового футбола против звёзд узбекского футбола
«Куарежма, Матерацци, Оскар и Курани»: мировые звёзды, прибывающие в Ташкент
По информации Трибуна.уз, Федерация футзала Узбекистана пригласила 11 ярких звёзд мирового футбола в качестве специальных гостей на финал Суперкубка этого года. Среди них следующие известные футболисты:
Оскар — бывшая звезда «Челси» и сборной Бразилии
Рикарду Куарежма — чемпион Евро-2016 в составе сборной Португалии
Марко Матерацци — победитель ЧМ-2006 в составе сборной Италии
Кевин Курани — известный бывший нападающий сборной Германии (и другие звёзды)
3 сентября: товарищеский матч между легендами
По сложившейся традиции после финала Суперкубка, то есть 3 сентября, в Ташкенте состоится большой шоу-товарищеский матч между легендами мирового футбола и ветеранами узбекского футбола.
Как вы думаете, какая команда одержит верх в этом напряжённом матче за Суперкубок по футзалу — БМБ или «СКБ»?
Оставляйте свои прогнозы в комментариях и немедленно делитесь этой замечательной праздничной новостью со всеми любителями футбола!
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