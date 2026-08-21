Мировые легенды в Ташкенте: подробности Суперкубка Узбекистана по футзалу

·14·Спорт
Мировые легенды в Ташкенте: подробности Суперкубка Узбекистана по футзалу

Новый сезон узбекского футзала начнётся с грандиозного события. 2 сентября во впечатляющем дворце «Хумо Арена» в Ташкенте состоится матч за Суперкубок Узбекистана по футзалу. В нём действующий чемпион страны БМБ и команда «СКБ» поборются за главный трофей.

Суперкубок-2026: время, место и основные участники

Категория

Подробности

Соревнование

Суперкубок Узбекистана по футзалу

Пара

БМБ (действующий чемпион) — «СКБ»

Дата и время

2 сентября, 18:00

Место проведения

Многофункциональный ледовый дворец «Хумо Арена» (Ташкент)

Специальные гости

11 легендарных звёзд мирового футбола

Шоу-матч легенд

3 сентября — Легенды мирового футбола против звёзд узбекского футбола

«Куарежма, Матерацци, Оскар и Курани»: мировые звёзды, прибывающие в Ташкент

По информации Трибуна.уз, Федерация футзала Узбекистана пригласила 11 ярких звёзд мирового футбола в качестве специальных гостей на финал Суперкубка этого года. Среди них следующие известные футболисты:

  • Оскар — бывшая звезда «Челси» и сборной Бразилии

  • Рикарду Куарежма — чемпион Евро-2016 в составе сборной Португалии

  • Марко Матерацци — победитель ЧМ-2006 в составе сборной Италии

  • Кевин Курани — известный бывший нападающий сборной Германии (и другие звёзды)

3 сентября: товарищеский матч между легендами

По сложившейся традиции после финала Суперкубка, то есть 3 сентября, в Ташкенте состоится большой шоу-товарищеский матч между легендами мирового футбола и ветеранами узбекского футбола.

Как вы думаете, какая команда одержит верх в этом напряжённом матче за Суперкубок по футзалу — БМБ или «СКБ»?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и немедленно делитесь этой замечательной праздничной новостью со всеми любителями футбола!

ТашкентХумо АренаЧелсиМарко МатерацциРикарду Куарежма
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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