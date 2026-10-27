Неожиданное решение Марески: на какой позиции сыграет Хусанов в матче против «Брайтона»?

·109·Спорт
Неожиданное решение Марески: на какой позиции сыграет Хусанов в матче против «Брайтона»?

После первого поражения в сезоне в последнем туре Английской Премьер-лиги на поле «Астон Виллы» со счетом 1:2, «Манчестер Сити» обязан немедленно исправить ситуацию. «Горожане» под руководством Энцо Марески проведут следующее важное испытание в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги против «Брайтона».

Эвенинг Стандард и Спортс Моле сообщают, что из-за крайне плотного календаря и недавней неудачи тренерский штаб прибегнет к масштабной ротации состава. Самое главное, ожидается, что талантливый узбекский защитник Абдукодир Хусанов выйдет на поле в кубковом матче.

Оборона и ворота: Рульи заменит Доннарумму, Хусанов в центре или на фланге?

Грубые ошибки и признаки усталости в матче против «Астон Виллы» вынуждают увидеть новые имена в линии защиты:

  • Изменения в воротах: Джанлуиджи Доннарумма, признанный виновным во втором голе в матче с «Астон Виллой», останется в запасе; его место займет Херонимо Рульи, успешно дебютировавший в прошлом месяце в кубковой игре против «Норвича» (5:0);

  • Универсальность Абдукодира Хусанова: Из-за того, что Матеуш Нунеш не сможет сыграть из-за проблем с мышцами, ожидается, что Мареска доверит позицию правого защитника либо Рико Льюису, либо Абдукодиру Хусанову;

  • Оплот центральной обороны: В случае, если Хусанов не будет поставлен на фланг, он станет лидером центра защиты; в качестве его партнеров будут выбраны либо раскритикованный за ошибки Марк Гехи, либо опытный Рубен Диаш, либо молодой Витор Рейс;

  • Левый фланг: За место этого флангового защитника идет конкуренция между Нико О'Райли и Йошко Гвардиолом.

Полузащита и атака: отдых для Холанда, на поле новый 17-летний бомбардир

Мареска решил поберечь главных звезд и перераспределить силы:

  • 17-летний Самба вместо Холанда: Эрлинг Холанд, восстановившийся после травмы ноги и отыгравший 90 минут против «Астон Виллы», получит полноценный отдых; его место займет 17-летний вундеркинд Флойд Самба, оформивший дубль в кубковом матче с «Норвичем»;

  • Обновление полузащиты: Ожидается, что Аюб Буадди и Матео Ковачич, оставшиеся в запасе в последнем матче, выйдут на поле, что даст возможность отдохнуть Эллиоту Андерсону и Энцо Фернандесу;

  • Фоден возвращается в строй: Фил Фоден, находящийся в отличной форме после 4 голов в последних двух домашних играх, является главным претендентом на то, чтобы занять позицию «десятки» вместо Райана Шерки.

«Манчестер Сити»: предполагаемый состав на матч против «Брайтона»

Линия

Игроки

Вратарь

Херонимо Рульи

Защитники

Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Нико О'Райли

Центральные полузащитники

Аюб Буадди, Матео Ковачич

Атакующие полузащитники

Райан Макейду (или Аллан), Фил Фоден, Жереми Доку

Центральный нападающий

Флойд Самба

Лидеры, которым дадут отдых

Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд, Энцо Фернандес

Предстоящая встреча против «Брайтона» станет для «Манчестер Сити» важным испытанием не только для выхода в четвертьфинал, но и для оправдания доверия тренеров со стороны Абдукодира Хусанова и молодежи из запаса.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиКубок английской лигиАПЛ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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