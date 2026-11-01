«Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в миланском дерби и вошел в четверку сильнейших

Состоялось центральное противостояние 10-го тура итальянской Серии А — легендарное миланское дерби, которого с нетерпением ждали миллионы болельщиков. В напряженном поединке на «Сан-Сиро» подопечные Рубена Аморима, «Милан» обыграли своего принципиального соперника «Интер» со счетом 3:1, отпраздновав важную и запоминающуюся победу.

«Россонери» решили исход встречи практически в первом тайме, трижды поразив ворота соперника.

Хроника матча: мощный старт «Милана» и 4 гола

Встреча началась под знаком острых и быстрых атак хозяев:

Быстрые голы (4-я и 10-я минуты): Оказав огромное давление с первых минут, «Милан» открыл счет уже на 4-й минуте благодаря точному удару Кристиана Пулишича. Спустя всего 6 минут, на 10-й минуте, Адриен Рабьо удвоил преимущество (2:0);

Ответ Бастони (22-я минута): «Интер» пришел в себя после быстрых голов и на 22-й минуте сократил отставание благодаря голу Алессандро Бастони (2:1);

Точка перед перерывом (43-я минута): В конце первого тайма Диего Морейра еще раз огорчил вратаря соперника, установив счет 3:1;

Контроль во втором тайме: Во второй 45-минутке «россонери» дисциплинированно действовали в обороне и удержали победный счет.

Ситуация в турнирной таблице

Победа в этом дерби еще больше обострила конкуренцию среди лидеров Серии А:

«Милан» в топ-4: Благодаря набранным 3 очкам подопечные Рубена Аморима довели количество своих очков до 21 и поднялись на 4-ю строчку турнирной таблицы;

«Интер» остался на 2-м месте: Потерпевшие поражение «нерадзурри» с 25 очками остаются на 2-й позиции в турнирной таблице.

Протокол и составы

Серия А. 10-й тур

«Милан» — «Интер» 3:1

Голы: Пулишич (4), Рабьо (10), Морейра (43) — Бастони (22).

Предупреждения: Де Винтер (49), Морейра (52).

Основные составы: