«Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в миланском дерби и вошел в четверку сильнейших
Состоялось центральное противостояние 10-го тура итальянской Серии А — легендарное миланское дерби, которого с нетерпением ждали миллионы болельщиков. В напряженном поединке на «Сан-Сиро» подопечные Рубена Аморима, «Милан» обыграли своего принципиального соперника «Интер» со счетом 3:1, отпраздновав важную и запоминающуюся победу.
«Россонери» решили исход встречи практически в первом тайме, трижды поразив ворота соперника.
Хроника матча: мощный старт «Милана» и 4 гола
Встреча началась под знаком острых и быстрых атак хозяев:
Быстрые голы (4-я и 10-я минуты): Оказав огромное давление с первых минут, «Милан» открыл счет уже на 4-й минуте благодаря точному удару Кристиана Пулишича. Спустя всего 6 минут, на 10-й минуте, Адриен Рабьо удвоил преимущество (2:0);
Ответ Бастони (22-я минута): «Интер» пришел в себя после быстрых голов и на 22-й минуте сократил отставание благодаря голу Алессандро Бастони (2:1);
Точка перед перерывом (43-я минута): В конце первого тайма Диего Морейра еще раз огорчил вратаря соперника, установив счет 3:1;
Контроль во втором тайме: Во второй 45-минутке «россонери» дисциплинированно действовали в обороне и удержали победный счет.
Ситуация в турнирной таблице
Победа в этом дерби еще больше обострила конкуренцию среди лидеров Серии А:
«Милан» в топ-4: Благодаря набранным 3 очкам подопечные Рубена Аморима довели количество своих очков до 21 и поднялись на 4-ю строчку турнирной таблицы;
«Интер» остался на 2-м месте: Потерпевшие поражение «нерадзурри» с 25 очками остаются на 2-й позиции в турнирной таблице.
Протокол и составы
Серия А. 10-й тур
«Милан» — «Интер» 3:1
Голы: Пулишич (4), Рабьо (10), Морейра (43) — Бастони (22).
Предупреждения: Де Винтер (49), Морейра (52).
Основные составы:
«Милан»: Меньян, Жила, Де Винтер, Павлович, Диавара (Бартезаги, 83), Морейра, Муса (Яшари, 83), Модрич, Пулишич (Сиссе, 83), Рабьо, Рамуш.
«Интер»: Мартинес, Биссек (Бонни, 82), Аканджи, Бастони (Димарко, 82), Спенс, Барелла (Эспозито, 82), Диуф (Мхитарян, 72), Чалханоглу, Карлос Аугусто, Сучич, Тюрам.
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