«Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в миланском дерби и вошел в четверку сильнейших

·51·Спорт
«Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в миланском дерби и вошел в четверку сильнейших

Состоялось центральное противостояние 10-го тура итальянской Серии А — легендарное миланское дерби, которого с нетерпением ждали миллионы болельщиков. В напряженном поединке на «Сан-Сиро» подопечные Рубена Аморима, «Милан» обыграли своего принципиального соперника «Интер» со счетом 3:1, отпраздновав важную и запоминающуюся победу.

«Россонери» решили исход встречи практически в первом тайме, трижды поразив ворота соперника.

Хроника матча: мощный старт «Милана» и 4 гола

Встреча началась под знаком острых и быстрых атак хозяев:

  • Быстрые голы (4-я и 10-я минуты): Оказав огромное давление с первых минут, «Милан» открыл счет уже на 4-й минуте благодаря точному удару Кристиана Пулишича. Спустя всего 6 минут, на 10-й минуте, Адриен Рабьо удвоил преимущество (2:0);

  • Ответ Бастони (22-я минута): «Интер» пришел в себя после быстрых голов и на 22-й минуте сократил отставание благодаря голу Алессандро Бастони (2:1);

  • Точка перед перерывом (43-я минута): В конце первого тайма Диего Морейра еще раз огорчил вратаря соперника, установив счет 3:1;

  • Контроль во втором тайме: Во второй 45-минутке «россонери» дисциплинированно действовали в обороне и удержали победный счет.

Ситуация в турнирной таблице

Победа в этом дерби еще больше обострила конкуренцию среди лидеров Серии А:

  • «Милан» в топ-4: Благодаря набранным 3 очкам подопечные Рубена Аморима довели количество своих очков до 21 и поднялись на 4-ю строчку турнирной таблицы;

  • «Интер» остался на 2-м месте: Потерпевшие поражение «нерадзурри» с 25 очками остаются на 2-й позиции в турнирной таблице.

Протокол и составы

  • Серия А. 10-й тур

  • «Милан» — «Интер» 3:1

  • Голы: Пулишич (4), Рабьо (10), Морейра (43) — Бастони (22).

  • Предупреждения: Де Винтер (49), Морейра (52).

Основные составы:

  • «Милан»: Меньян, Жила, Де Винтер, Павлович, Диавара (Бартезаги, 83), Морейра, Муса (Яшари, 83), Модрич, Пулишич (Сиссе, 83), Рабьо, Рамуш.

  • «Интер»: Мартинес, Биссек (Бонни, 82), Аканджи, Бастони (Димарко, 82), Спенс, Барелла (Эспозито, 82), Диуф (Мхитарян, 72), Чалханоглу, Карлос Аугусто, Сучич, Тюрам.

АС МиланИнтерКристиан ПулишичСан-СироРубен Аморим
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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