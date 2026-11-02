Жозе Моуринью раскрыл секрет крупной победы в Сантандере и перемен в команде

В 11-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал», забив три безответных мяча в ворота «Расинга» на выезде, усилил давление в чемпионской гонке. После матча главный тренер мадридцев Жозе Моуринью принял участие в пресс-конференции, где откровенно высказался об игре своих подопечных, самоотдаче нападающих в обороне и атмосфере внутри команды.

Португальский специалист подчеркнул, что команда способна забивать еще больше, и не скрыл своего удовлетворения тем, что звездные футболисты подчиняются тактической дисциплине.

«Счет мог быть 5:0»: Опасность и прессинг в Сантандере

Моуринью объяснил, что, несмотря на крупную победу, важно было сохранять бдительность на протяжении всей встречи:

Давление болельщиков соперника: «Даже при счете 3:0 местные болельщики неустанно гнали “Расинг” вперед, поэтому опасность сохранялась до самого конца. Если бы соперник забил один гол, он мог бы перехватить психологическую инициативу»;

Неиспользованные моменты: По словам Моуринью, если учесть все созданные опасные моменты, мадридцы могли победить со счетом 4:0 или 5:0;

Секрет высокого прессинга: После тяжелой недели команда за счет высокого давления и прессинга сумела полностью нейтрализовать агрессивную игру «Расинга» на его поле.

Самоотдача звезд: Мбаппе, Беллингем и Диоманде в обороне

Наставник «Реала» особо отметил оборонительную дисциплину команды и остановился на обязанностях нападающих:

Работа Мбаппе: «Сейчас все футболисты работают одинаково. Я видел, как даже Килиан Мбаппе, подобно Джуду Беллингему и Усману Диоманде, активно участвует в прессинге и возвращается назад. Когда нападающие не жалеют себя ради интересов команды, это оказывает огромную помощь всему составу»;

Командный рост: Благодаря такой самоотдаче «Реал» растет с каждым днем, демонстрируя по-настоящему целостный футбол, и добыл очень ценные 3 очка.

«Игроки теперь понимают мои требования»: «Реал» на верном пути

Специалист отметил, что процесс поиска общего языка с командой близится к завершению, а отношения укрепились: