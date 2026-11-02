Стало известно, когда состоится мегафайт между Александром Усиком и Дэвидом Бенавидесом

·2·Спорт
Стало известно, когда состоится мегафайт между Александром Усиком и Дэвидом Бенавидесом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл сенсационный и неожиданный план по завершению своей карьеры в профессиональном боксе. Как сообщил директор команды Усика Сергей Лапин, украинская звезда планирует в 2027 году вернуться в свою родную весовую категорию — первый тяжелый вес (крузервейт, до 90,7 кг) и попрощаться с рингом в статусе абсолютного чемпиона.

В эксклюзивном интервью порталу талкСПОРТ Лапин заявил, что последняя большая цель Усика — провести бой против именитого американского мастера кожаной перчатки Дэвида Бенавидеса, владеющего в этом весе поясами WBA и WBO.

«План из двух шагов»: Усик снова хочет стать абсолютным

Лапин подчеркнул, что для реализации этого исторического плана команда опирается на четко разработанную двухэтапную стратегию:

  • Шаг 1 — Бой за вакантный пояс: Сначала будет организован рейтинговый бой за вакантный титул чемпиона мира в первом тяжелом весе;

  • Шаг 2 — Объединительный поединок с Бенавидесом: Во втором бою планируется столкновение с Дэвидом Бенавидесом, который к тому времени соберет все остальные пояса дивизиона, чтобы во второй раз достичь статуса абсолютного чемпиона мира в этом весе;

  • Финальная точка карьеры: «Мы рассматриваем 2027 год как последнюю главу в его карьере. Он хочет завершить свой путь на вершине, в той же весовой категории, где впервые завоевал все чемпионские пояса», — сказал представитель Усика.

«Первый тяжелый вес — его настоящий дом»

Директор команды напомнил, что переход Усика в супертяжелый вес и его доминирование там были связаны исключительно с любовью к новым вызовам:

  • Не был природным весом: «Усик никогда не был природным супертяжеловесом. Первый тяжелый вес — это его настоящий дом»;

  • Возвращение для наведения порядка: «Он поднялся в более тяжелый вес, потому что любит сложные испытания, покорил супертяжелый дивизион, а теперь возвращается домой, чтобы навести порядок», — заключил Сергей Лапин.

Если этот план осуществится, Усик может навсегда вписать свое имя в историю как единственная легенда, дважды ставшая абсолютным чемпионом мира в двух разных весовых категориях.

Александр УсикДэвид БенавидесСергей ЛапинПрофессиональный бокс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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