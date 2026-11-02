Продаете свой номер телефона? Запущена система онлайн-торговли для граждан

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) внедрила важное новшество на рынке услуг связи. Начиная с октября, физические и юридические лица получили возможность законно, прозрачно и безопасно продавать используемые ими номера мобильных телефонов.

Если раньше красивые и запоминающиеся номера выставлялись на продажу только через официальные аукционы операторов мобильной связи, то теперь сделки купли-продажи между обычными гражданами на вторичном рынке также обрели полную юридическую силу.

Как проводятся торги? Два способа продажи

Все процессы осуществляются через специально созданный официальный портал электронных торгов мобилракам.узекс.уз. Пользователям предлагаются два удобных механизма продажи номера:

1. Аукционные торги: Продавец устанавливает определенную стартовую цену за номер. В ходе торгов покупатели конкурируют между собой, постепенно повышая цену, и участник, предложивший самую высокую цену, становится победителем;

2. Метод «Быстрая сделка»: Если продавец не хочет затягивать процесс торгов, он устанавливает фиксированную и окончательную цену на номер. Как только покупатель соглашается с этой ценой, сделка заключается и номер сразу выкупается.

Регистрация и комиссия: сколько стоит выставить номер на продажу?

Размещение объявлений и процесс купли-продажи через платформу организованы на основе четких финансовых правил:

Бесплатная онлайн-регистрация: Для участия в системе в качестве продавца или покупателя достаточно пройти бесплатную онлайн-регистрацию;

Комиссия в 1 процент: За выставление номера на аукцион продавец оплачивает сбор за объявление в размере всего 1 процента от установленной стартовой цены;

Четкий расчет: Например, если вы выставляете принадлежащий вам номер на продажу со стартовой ценой 1 000 000 сумов, комиссия, уплачиваемая системе, составит всего 10 000 сумов.

Этот новый механизм позволит предотвратить случаи мошенничества на неформальном рынке, упростить переоформление номеров и дать гражданам возможность свободно получать доход от своей собственности.