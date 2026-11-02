«Нефтчи» объявил стартовый состав на матч против «Трактора»

·73·Спорт
«Нефтчи» объявил стартовый состав на матч против «Трактора»

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский «Нефтчи», защищающий честь Узбекистана, сыграет в Омане в гостях у именитого иранского клуба «Трактор». Встреча начнется в 21:00 по ташкентскому времени.

Перед выездным матчем, в котором на кону стоят важные очки, главный тренер «Нефтчи» Ислом Исмоилов официально представил стартовый состав, который выйдет на поле.

Атакующий состав и расположение легионеров

Наставник ферганцев выбрал сильный состав, сделав ставку на надежную оборону и быстрые контратаки в ответственной выездной встрече:

  • Надежный страж ворот: Ворота будет защищать член сборной Ботирали Эргашев;

  • Крепкая оборона и фланги: В линии защиты расположились Боян Цигер, Мичел Аугусто, а также активно действующие на флангах Фаррух Сайфиев и Иброхимхалил Юлдошев;

  • Креативная полузащита: В центре и на флангах атаки будут действовать Асилбек Джумаев, Нурмухаммад Абдуганиев, Алишер Одилов, а также опытный Ян Сассе;

  • Сила в передней линии: Основную угрозу у ворот соперника будут создавать Ратино и финский нападающий Маркус Форсс.

Официальный протокол матча и состав:

  • Элитная ЛЧ АФК. 4-й тур

  • «Трактор» (Иран) — «Нефтчи» (Узбекистан)

  • Дата и время: 2 ноября, 21:00 (по ташкентскому времени)

  • Место проведения: Оман

Стартовый состав «Нефтчи»:

Ботирали Эргашев, Мичел Аугусто, Боян Цигер, Иброхимхалил Юлдошев, Асилбек Джумаев, Нурмухаммад Абдуганиев, Алишер Одилов, Ян Сассе, Фаррух Сайфиев, Ратино, Маркус Форсс.

НефтчиЭлитная Лига чемпионов АФКТрактор
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ислом Исмоилов раскрыл причины обидного поражения от «Аль-Иттихада»Ислом Исмоилов раскрыл причины обидного поражения от «Аль-Иттихада»27 октября 08:16Наставник «Нефтчи» раскрыл серьезные потери и планы на матч против «Трактора»Наставник «Нефтчи» раскрыл серьезные потери и планы на матч против «Трактора»Вчера 23:06Когда и на каком канале покажут сегодняшние матчи «Пахтакора» и «Нефтчи»?Когда и на каком канале покажут сегодняшние матчи «Пахтакора» и «Нефтчи»?12 октября 11:21«Пахтакор» на своем поле уступил «Аль-Насру» со счетом 2:6«Пахтакор» на своем поле уступил «Аль-Насру» со счетом 2:6Сегодня 21:10Футбольный вечер в Ташкенте: объявлены составы на матч «Пахтакор» – «Ан-Наср»Футбольный вечер в Ташкенте: объявлены составы на матч «Пахтакор» – «Ан-Наср»Сегодня 18:31Эмилиан Карас высказался о тактическом решении, изменившем исход матча с «Аль-Кадисией»Эмилиан Карас высказался о тактическом решении, изменившем исход матча с «Аль-Кадисией»13 октября 10:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»