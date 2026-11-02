«Нефтчи» объявил стартовый состав на матч против «Трактора»

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский «Нефтчи», защищающий честь Узбекистана, сыграет в Омане в гостях у именитого иранского клуба «Трактор». Встреча начнется в 21:00 по ташкентскому времени.

Перед выездным матчем, в котором на кону стоят важные очки, главный тренер «Нефтчи» Ислом Исмоилов официально представил стартовый состав, который выйдет на поле.

Атакующий состав и расположение легионеров

Наставник ферганцев выбрал сильный состав, сделав ставку на надежную оборону и быстрые контратаки в ответственной выездной встрече:

Надежный страж ворот: Ворота будет защищать член сборной Ботирали Эргашев;

Крепкая оборона и фланги: В линии защиты расположились Боян Цигер, Мичел Аугусто, а также активно действующие на флангах Фаррух Сайфиев и Иброхимхалил Юлдошев;

Креативная полузащита: В центре и на флангах атаки будут действовать Асилбек Джумаев, Нурмухаммад Абдуганиев, Алишер Одилов, а также опытный Ян Сассе;

Сила в передней линии: Основную угрозу у ворот соперника будут создавать Ратино и финский нападающий Маркус Форсс.

Официальный протокол матча и состав:

Элитная ЛЧ АФК. 4-й тур

«Трактор» (Иран) — «Нефтчи» (Узбекистан)

Дата и время: 2 ноября, 21:00 (по ташкентскому времени)

Место проведения: Оман

Стартовый состав «Нефтчи»:

Ботирали Эргашев, Мичел Аугусто, Боян Цигер, Иброхимхалил Юлдошев, Асилбек Джумаев, Нурмухаммад Абдуганиев, Алишер Одилов, Ян Сассе, Фаррух Сайфиев, Ратино, Маркус Форсс.