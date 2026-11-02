Вода, консервы и радио на батарейках: почему 33 страны готовят население к испытаниям?

На фоне резких геополитических изменений на международной арене и угроз безопасности 33 страны мира призвали свое население заранее подготовиться к возможной войне, масштабным кибератакам и крупным чрезвычайным ситуациям.

Правительства США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и ряда других развитых стран обновили официальные рекомендации для граждан по созданию домашних запасов предметов первой необходимости, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций иметь возможность выжить без внешней помощи.

Международные риски и причины подготовки

Предупреждения, направляемые правительствами населению, объясняются сочетанием нескольких глобальных факторов:

Военные конфликты и угроза войны: Усиление геополитического противостояния и вероятность военных угроз;

Критические кибератаки: Риск крупных цифровых атак, способных вывести из строя важную инфраструктуру — энергетику, банковскую систему и сети водоснабжения;

Глобальные стихийные бедствия и перебои в снабжении: Возможность закрытия дорог и остановки логистики продовольствия в центральные магазины вследствие неожиданных природных катастроф.

Кому и какой запас нужен? Рекомендации в разрезе стран

Сроки, на которые гражданам рекомендуется обеспечить автономную жизнедеятельность, установлены в соответствии со стратегиями национальной безопасности стран:

Большинство стран (правило 72 часов): Такие государства, как США, Великобритания, Франция и Япония, рекомендуют населению иметь наготове первичный запас, достаточный для самостоятельного проживания в течение как минимум 72 часов (3 суток) ;

Северная Европа (недельная подготовка): Швеция и Норвегия дают своим гражданам указание подготовить запас еды и питьевой воды как минимум на 1 неделю (7 дней) ;

Самый длительный срок в Германии: Власти Германии советуют населению создать наиболее масштабный запас — продуктов питания, питьевой воды и других товаров первой необходимости, которых хватит как минимум на 10 дней.

Что обязательно должно быть в экстренном наборе?

Специалисты напоминают, что в такой «коробке спасения» должны находиться: