Вода, консервы и радио на батарейках: почему 33 страны готовят население к испытаниям?

·4·Мир
Вода, консервы и радио на батарейках: почему 33 страны готовят население к испытаниям?

На фоне резких геополитических изменений на международной арене и угроз безопасности 33 страны мира призвали свое население заранее подготовиться к возможной войне, масштабным кибератакам и крупным чрезвычайным ситуациям.

Правительства США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и ряда других развитых стран обновили официальные рекомендации для граждан по созданию домашних запасов предметов первой необходимости, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций иметь возможность выжить без внешней помощи.

Международные риски и причины подготовки

Предупреждения, направляемые правительствами населению, объясняются сочетанием нескольких глобальных факторов:

  • Военные конфликты и угроза войны: Усиление геополитического противостояния и вероятность военных угроз;

  • Критические кибератаки: Риск крупных цифровых атак, способных вывести из строя важную инфраструктуру — энергетику, банковскую систему и сети водоснабжения;

  • Глобальные стихийные бедствия и перебои в снабжении: Возможность закрытия дорог и остановки логистики продовольствия в центральные магазины вследствие неожиданных природных катастроф.

Кому и какой запас нужен? Рекомендации в разрезе стран

Сроки, на которые гражданам рекомендуется обеспечить автономную жизнедеятельность, установлены в соответствии со стратегиями национальной безопасности стран:

  • Большинство стран (правило 72 часов): Такие государства, как США, Великобритания, Франция и Япония, рекомендуют населению иметь наготове первичный запас, достаточный для самостоятельного проживания в течение как минимум 72 часов (3 суток);

  • Северная Европа (недельная подготовка): Швеция и Норвегия дают своим гражданам указание подготовить запас еды и питьевой воды как минимум на 1 неделю (7 дней);

  • Самый длительный срок в Германии: Власти Германии советуют населению создать наиболее масштабный запас — продуктов питания, питьевой воды и других товаров первой необходимости, которых хватит как минимум на 10 дней.

Что обязательно должно быть в экстренном наборе?

Специалисты напоминают, что в такой «коробке спасения» должны находиться:

  1. Питьевая вода и продукты длительного хранения: Консервы, бобовые и сухие пайки;

  2. Медицинская аптечка: Препараты первой помощи и необходимые лекарства для лечения хронических заболеваний;

  3. Автономные средства связи: Радиоприемники на батарейках или солнечных батареях и фонари для получения информации при отключении электроэнергии;

  4. Личные документы и наличные деньги: Важные бумаги и наличные средства на случай, если банковские карты перестанут работать.

геополитическая безопасностьчрезвычайные ситуациистратегия национальной безопасности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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