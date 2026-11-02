«Пахтакор» на своем поле уступил «Аль-Насру» со счетом 2:6

В центральном матче 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ташкентский «Пахтакор» принял на своем поле саудовский «Аль-Наср». В напряженном противостоянии, превратившемся в настоящий фестиваль голов, гости из Эр-Рияда оформили крупную победу со счетом 6:2.

Несмотря на то, что капитан команды Криштиану Роналду не вышел на поле, атакующая линия «Аль-Насра» продемонстрировала ташкентским болельщикам по-настоящему атакующий футбол.

Хроника матча: дубль Жоау Феликса и драма из 8 голов

С первых минут встреча проходила в открытой и интенсивной борьбе:

Быстрый натиск «Аль-Насра» (15, 17, 32-я минуты): На 15-й минуте Аль-Хамдан открыл счет, а всего через две минуты звездный нападающий Жоау Феликс забил второй мяч. На 32-й минуте португальская звезда оформил дубль — 0:3;

Ответ Фламариона (36-я минута): «Львы», выступавшие при поддержке своих болельщиков, не сдались и на 36-й минуте благодаря мастерству легионера Фламариона сократили разницу в счете — 1:3;

Острые атаки во втором тайме: После перерыва гости вновь усилили давление. На 53-й минуте Аль-Амри, а на 62-й минуте вышедший на замену Гариб довели счет до 1:5;

Точка от Хамдамова и Анджело: На 75-й минуте вышедший на замену Достонбек Хамдамов стал автором второго гола ташкентцев (2:5). Однако на 79-й минуте вингер «Аль-Насра» Анджело забил последний гол в матче, установив окончательный счет 2:6.

Официальный протокол матча

Элитная ЛЧ АФК. 4-й тур

«Пахтакор» (Узбекистан) — «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) 2:6

Ташкент, стадион «Пахтакор»

Голы: Фламарион 36, Достонбек Хамдамов 75 — Аль-Хамдан 15, Феликс 17, 32, Аль-Амри 53, Гариб 62, Анджело 79.

Составы: