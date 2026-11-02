«Пахтакор» на своем поле уступил «Аль-Насру» со счетом 2:6
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- В 4-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК ташкентский «Пахтакор» уступил на своем поле саудовскому «Аль-Насру» со счетом 2:6.
- В составе гостей дубль забил Жоау Феликс, а Аль-Хамдан, Аль-Амри, Гариб и Анджело отметились по одному голу, обеспечив крупную победу.
- В составе «Пахтакора» забили Фламарион и Достонбек Хамдамов.
- Криштиану Роналду не вышел на поле в этом матче.
В центральном матче 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ташкентский «Пахтакор» принял на своем поле саудовский «Аль-Наср». В напряженном противостоянии, превратившемся в настоящий фестиваль голов, гости из Эр-Рияда оформили крупную победу со счетом 6:2.
Несмотря на то, что капитан команды Криштиану Роналду не вышел на поле, атакующая линия «Аль-Насра» продемонстрировала ташкентским болельщикам по-настоящему атакующий футбол.
Хроника матча: дубль Жоау Феликса и драма из 8 голов
С первых минут встреча проходила в открытой и интенсивной борьбе:
Быстрый натиск «Аль-Насра» (15, 17, 32-я минуты): На 15-й минуте Аль-Хамдан открыл счет, а всего через две минуты звездный нападающий Жоау Феликс забил второй мяч. На 32-й минуте португальская звезда оформил дубль — 0:3;
Ответ Фламариона (36-я минута): «Львы», выступавшие при поддержке своих болельщиков, не сдались и на 36-й минуте благодаря мастерству легионера Фламариона сократили разницу в счете — 1:3;
Острые атаки во втором тайме: После перерыва гости вновь усилили давление. На 53-й минуте Аль-Амри, а на 62-й минуте вышедший на замену Гариб довели счет до 1:5;
Точка от Хамдамова и Анджело: На 75-й минуте вышедший на замену Достонбек Хамдамов стал автором второго гола ташкентцев (2:5). Однако на 79-й минуте вингер «Аль-Насра» Анджело забил последний гол в матче, установив окончательный счет 2:6.
Официальный протокол матча
Элитная ЛЧ АФК. 4-й тур
«Пахтакор» (Узбекистан) — «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) 2:6
Ташкент, стадион «Пахтакор»
Голы: Фламарион 36, Достонбек Хамдамов 75 — Аль-Хамдан 15, Феликс 17, 32, Аль-Амри 53, Гариб 62, Анджело 79.
Составы:
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Мухаммадбобур Каримов, Мухаммадрасул Абдумаджидов, Заид Тахсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Буриев (Ойбек Бозоров, 71), Акмаль Мозговой, Сардор Собирхужаев, Фламарион, Башар Ресан (Достонбек Хамдамов, 60), Стефен Чинеду (Айман Хусейн, 71).
«Аль-Наср»: Бенто, Бушал, Аль-Амри, Мартинес, Аман, Айман (Гариб, 46), Кошта, Анджело, Садио Мане (Альджани, 76), Жоау Феликс (Хайбари, 67), Аль-Хамдан.
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