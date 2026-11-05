Потрясающий камбэк: «Насаф», проигрывая 0:2, вырвал волевую победу со счетом 3:2 (видео)

·61·Спорт
Потрясающий камбэк: «Насаф», проигрывая 0:2, вырвал волевую победу со счетом 3:2 (видео)
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов АФК 2 каршинский «Насаф» обыграл в гостях команду «Кувейт СК» со счетом 3:2.
  • В первом тайме проигрывая 0:2, подопечные Рузикула Бердыева во втором тайме одержали волевую победу благодаря дублю Бобира Абдухоликова и голу Ойбека Рустамова.
  • После этого успеха каршинцы заработали 4 очка и сохранили шансы на выход в стадию плей-офф.

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов АФК 2 (ЛЧА-2) каршинский «Насаф» в гостях у клуба «Кувейт СК» продемонстрировал невероятную волю к победе. Проигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча, каршинцы во втором тайме полностью перехватили инициативу и в итоге оформили суперкамбэк со счетом 3:2.

Благодаря этой победе подопечные Рузикула Бердыева довели количество своих очков до 4 и сохранили теоретические шансы на выход в стадию плей-офф.

Кризис в первом тайме и революция во втором

Игра началась с острых атак кувейтцев, и в первом тайме каршинцы оказались под серьезным давлением:

  • Быстрые голы «Кувейт СК»: На 27-й минуте встречи Яссин Хенисси открыл счет, а спустя 7 минут, на 34-й, Мухаммед Фурайх забил второй гол хозяев — 2:0;

  • Безупречный дубль Бобира Абдухоликова: Решительные перестановки после перерыва принесли свои плоды. Нападающий Бобир Абдухоликов на 57-й и 67-й минутах дважды поразил ворота соперника, сравняв счет;

  • 81-я минута: победная точка от Ойбека Рустамова: За 9 минут до конца матча полузащитник Ойбек Рустамов точно сыграл в штрафной площади соперника и стал автором решающего гола, принесшего «Насафу» ценные 3 очка.

Обзор матча и составы:

  • Турнир: ЛЧА-2, группа «А», 4-й тур;

  • Счет: «Кувейт СК» (Кувейт) — «Насаф» (Узбекистан) — 2:3;

  • Голы: Яссин Хенисси (27), Мухаммед Фурайх (34) — Бобир Абдухоликов (57, 67), Ойбек Рустамов (81);

  • Состав «Насафа»: Абдувахид Нематов, Алибек Давронов (Кувончбек Хушвактов 55), Акрамжон Комилов (Дилшод Муртазаев 46), Аденис Шала (Юсуф Отубанджо 46), Зафармурод Абдирахматов, Бобир Абдухоликов, Шароф Мухитдинов, Ойбек Рустамов, Муродбек Рахматов, Аббосжон Гуломов (Сардорбек Бахромов 46, Диёрбек Абдуназаров 78), Умарбек Эшмуродов.

Ситуация в группе «А» и следующий матч

После важной выездной победы «Насаф» занимает третье место в группе с 4 очками. Дальнейшая судьба команды зависит от предстоящей встречи на своем поле:

Свой следующий решающий матч в рамках ЛЧА-2 каршинский клуб проведет 25 ноября перед своими болельщиками против бахрейнской команды «Аль-Халидия».

НасафЛЧА-2Бобир АбдухоликовРузикул Бердыев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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