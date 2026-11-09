В США обладатель одного билета выиграл исторический джекпот Повербалл в размере 847 миллионов долларов
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- Обладатель билета, купленного в супермаркете Вегманс в штате Нью-Дерси, выиграл джекпот Повербалл в размере 847 миллионов долларов.
- Победитель правильно угадал номера 15, 34, 41, 53, 56 и 21 в тираже от 4 ноября 2026 года.
- Магазин, продавший счастливый билет, получил бонус в размере 30 000 долларов.
- Победитель может воспользоваться правом оставаться анонимным согласно законодательству штата Нью-Дерси.
Зафиксирован один из самых крупных и громких выигрышей в истории лотерей США. Обладатель единственного билета, купленного в штате Нью-Джерси, сорвал огромный джекпот популярной лотереи Повербалл в размере 847 миллионов долларов.
Счастливый билет, в котором были точно угаданы все 6 номеров тиража от 4 ноября 2026 года — 15, 34, 41, 53, 56 и специальный красный шар Повербалл 21, — в одночасье сделал своего владельца одним из самых богатых людей планеты.
Где был куплен билет? Магазин также получил вознаграждение
Согласно официальным данным, предоставленным организаторами лотереи, билет с выигрышной комбинацией был приобретен в супермаркете Вегманс в городе Монтвейл, округ Берген, штат Нью-Джерси.
Торговая точка, продавшая счастливый билет, также не осталась в стороне — согласно регламенту Повербалл, магазину был выплачен специальный гарантированный бонус от организаторов лотереи в размере 30 000 долларов.
Как победитель может получить деньги? Два варианта и налоги
Чтобы получить свой приз, новоиспеченный мультимиллионер должен выбрать один из двух финансовых механизмов:
29-летние поэтапные выплаты: Если победитель хочет получить 847 миллионов долларов в полном объеме, сумма будет выплачиваться ему равными долями в течение 29 лет;
Единовременная выплата наличными: Если победитель предпочтет получить деньги сразу и единовременно, ему будет выплачено 363,1 миллиона долларов наличными;
Государственные налоги: Независимо от выбранной формы выплаты, из суммы выигрыша в соответствии с законодательством США удерживается 24-процентный федеральный налог, а также 8-процентный местный налог в бюджет штата Нью-Джерси.
Основные показатели исторического выигрыша
Показатель / Фактор
Детали
Значимость
Общий выигрыш (Джекпот)
$847 000 000
9-й по величине выигрыш в истории Повербалл
Вариант получения наличными
$363 100 000
Сумма единовременной выплаты
Комбинация счастливых чисел
15, 34, 41, 53, 56 (Повербалл: 21)
Все 6 шаров полностью совпали
Точка продажи
Вегманс (Монтвейл, Нью-Джерси)
Супермаркет получил бонус в $30 000
Конфиденциальность личности
Право на полную анонимность
Закон штата разрешает не раскрывать личность
Останется ли имя победителя в тайне?
Главный вопрос, который волнует многих, — кто является обладателем этой огромной суммы. Действующее законодательство штата Нью-Джерси гарантирует победителям лотерей право на полную анонимность в целях обеспечения их безопасности и неприкосновенности частной жизни. По этой причине счастливчик может по своему желанию сохранить свое имя и лицо в тайне от общественности.
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