В США обладатель одного билета выиграл исторический джекпот Повербалл в размере 847 миллионов долларов

Зафиксирован один из самых крупных и громких выигрышей в истории лотерей США. Обладатель единственного билета, купленного в штате Нью-Джерси, сорвал огромный джекпот популярной лотереи Повербалл в размере 847 миллионов долларов.

Счастливый билет, в котором были точно угаданы все 6 номеров тиража от 4 ноября 2026 года — 15, 34, 41, 53, 56 и специальный красный шар Повербалл 21, — в одночасье сделал своего владельца одним из самых богатых людей планеты.

Где был куплен билет? Магазин также получил вознаграждение

Согласно официальным данным, предоставленным организаторами лотереи, билет с выигрышной комбинацией был приобретен в супермаркете Вегманс в городе Монтвейл, округ Берген, штат Нью-Джерси.

Торговая точка, продавшая счастливый билет, также не осталась в стороне — согласно регламенту Повербалл, магазину был выплачен специальный гарантированный бонус от организаторов лотереи в размере 30 000 долларов.

Как победитель может получить деньги? Два варианта и налоги

Чтобы получить свой приз, новоиспеченный мультимиллионер должен выбрать один из двух финансовых механизмов:

29-летние поэтапные выплаты: Если победитель хочет получить 847 миллионов долларов в полном объеме, сумма будет выплачиваться ему равными долями в течение 29 лет;

Единовременная выплата наличными: Если победитель предпочтет получить деньги сразу и единовременно, ему будет выплачено 363,1 миллиона долларов наличными;

Государственные налоги: Независимо от выбранной формы выплаты, из суммы выигрыша в соответствии с законодательством США удерживается 24-процентный федеральный налог, а также 8-процентный местный налог в бюджет штата Нью-Джерси.

Основные показатели исторического выигрыша

Показатель / Фактор Детали Значимость Общий выигрыш (Джекпот) $847 000 000 9-й по величине выигрыш в истории Повербалл Вариант получения наличными $363 100 000 Сумма единовременной выплаты Комбинация счастливых чисел 15, 34, 41, 53, 56 (Повербалл: 21) Все 6 шаров полностью совпали Точка продажи Вегманс (Монтвейл, Нью-Джерси) Супермаркет получил бонус в $30 000 Конфиденциальность личности Право на полную анонимность Закон штата разрешает не раскрывать личность

Останется ли имя победителя в тайне?

Главный вопрос, который волнует многих, — кто является обладателем этой огромной суммы. Действующее законодательство штата Нью-Джерси гарантирует победителям лотерей право на полную анонимность в целях обеспечения их безопасности и неприкосновенности частной жизни. По этой причине счастливчик может по своему желанию сохранить свое имя и лицо в тайне от общественности.