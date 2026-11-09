В США обладатель одного билета выиграл исторический джекпот Повербалл в размере 847 миллионов долларов

·46·Мир
В США обладатель одного билета выиграл исторический джекпот Повербалл в размере 847 миллионов долларов
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Обладатель билета, купленного в супермаркете Вегманс в штате Нью-Дерси, выиграл джекпот Повербалл в размере 847 миллионов долларов.
  • Победитель правильно угадал номера 15, 34, 41, 53, 56 и 21 в тираже от 4 ноября 2026 года.
  • Магазин, продавший счастливый билет, получил бонус в размере 30 000 долларов.
  • Победитель может воспользоваться правом оставаться анонимным согласно законодательству штата Нью-Дерси.

Зафиксирован один из самых крупных и громких выигрышей в истории лотерей США. Обладатель единственного билета, купленного в штате Нью-Джерси, сорвал огромный джекпот популярной лотереи Повербалл в размере 847 миллионов долларов.

Счастливый билет, в котором были точно угаданы все 6 номеров тиража от 4 ноября 2026 года — 15, 34, 41, 53, 56 и специальный красный шар Повербалл 21, — в одночасье сделал своего владельца одним из самых богатых людей планеты.

Где был куплен билет? Магазин также получил вознаграждение

Согласно официальным данным, предоставленным организаторами лотереи, билет с выигрышной комбинацией был приобретен в супермаркете Вегманс в городе Монтвейл, округ Берген, штат Нью-Джерси.

Торговая точка, продавшая счастливый билет, также не осталась в стороне — согласно регламенту Повербалл, магазину был выплачен специальный гарантированный бонус от организаторов лотереи в размере 30 000 долларов.

Как победитель может получить деньги? Два варианта и налоги

Чтобы получить свой приз, новоиспеченный мультимиллионер должен выбрать один из двух финансовых механизмов:

  • 29-летние поэтапные выплаты: Если победитель хочет получить 847 миллионов долларов в полном объеме, сумма будет выплачиваться ему равными долями в течение 29 лет;

  • Единовременная выплата наличными: Если победитель предпочтет получить деньги сразу и единовременно, ему будет выплачено 363,1 миллиона долларов наличными;

  • Государственные налоги: Независимо от выбранной формы выплаты, из суммы выигрыша в соответствии с законодательством США удерживается 24-процентный федеральный налог, а также 8-процентный местный налог в бюджет штата Нью-Джерси.

Основные показатели исторического выигрыша

Показатель / Фактор

Детали

Значимость

Общий выигрыш (Джекпот)

$847 000 000

9-й по величине выигрыш в истории Повербалл

Вариант получения наличными

$363 100 000

Сумма единовременной выплаты

Комбинация счастливых чисел

15, 34, 41, 53, 56 (Повербалл: 21)

Все 6 шаров полностью совпали

Точка продажи

Вегманс (Монтвейл, Нью-Джерси)

Супермаркет получил бонус в $30 000

Конфиденциальность личности

Право на полную анонимность

Закон штата разрешает не раскрывать личность

Останется ли имя победителя в тайне?

Главный вопрос, который волнует многих, — кто является обладателем этой огромной суммы. Действующее законодательство штата Нью-Джерси гарантирует победителям лотерей право на полную анонимность в целях обеспечения их безопасности и неприкосновенности частной жизни. По этой причине счастливчик может по своему желанию сохранить свое имя и лицо в тайне от общественности.

PowerballНью-ДжерсиWegmansЛотерея
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В США один человек выиграл 847 млн долларов в ПовербаллВ США один человек выиграл 847 млн долларов в ПовербаллВчера 07:31Мощный шторм в США: отменено 700 рейсов, тысячи домов остались без света (видео)Мощный шторм в США: отменено 700 рейсов, тысячи домов остались без света (видео)28 сентября 09:18В Китае сотрудник выиграл в лотерею оплачиваемый отпуск на годВ Китае сотрудник выиграл в лотерею оплачиваемый отпуск на год1 октября 12:48Гражданин Пакистана выиграл в лотерею в Абу-Даби 1,5 миллиарда сумовГражданин Пакистана выиграл в лотерею в Абу-Даби 1,5 миллиарда сумов10 сентября 18:53Американский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекордАмериканский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекорд18 августа 09:31Ксабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление на встрече в Ню-Дджерси...Ксабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление на встрече в Ню-Дджерси...12 августа 00:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов