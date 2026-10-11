«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на выезде

·70·Спорт
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на выезде

В центральном противостоянии 6-го тура Английской Премьер-лиги болельщики стали свидетелями неожиданно крупного счета. «Манчестер Сити», проводящий сезон на подъеме и без потерь, на выезде, на легендарном стадионе «Энфилд», разгромил своего принципиального соперника «Ливерпуль» со счетом 3:0.

Судьба матча решилась благодаря удалению в составе хозяев, а также яростным атакам «горожан» в середине второго тайма.

Переломный момент: Красная карточка и три гола за 13 минут

Хотя первый тайм и начало второго прошли в равной борьбе, ситуация на 62-й минуте коренным образом изменила ход игры:

  • Красная карточка и дисциплина, сыгравшая злую шутку: на 62-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх получил вторую желтую карточку и был удален с поля;

  • Гол Холанда: в обороне оставшихся в меньшинстве хозяев немедленно появились зоны, и спустя три минуты, на 65-й, Эрлинг Холанд открыл счет;

  • Продолжение наказания: усиливший давление вышедший на замену на 68-й минуте Жереми Доку увеличил разницу в счете, а на 78-й минуте Райан Шерки забил третий мяч в ворота мерсисайдцев, поставив точку в матче.

Хусанов остался в запасе, а «Сити» укрепил лидерство

Одним из самых интересных моментов для узбекских любителей футбола стало включение защитника нашей национальной сборной Абдукодира Хусанова в заявку:

  • Положение Хусанова: молодой защитник из Узбекистана остался на скамейке запасных «Манчестер Сити» и на поле не выходил;

  • Команда Марески со стопроцентным результатом: одержав шестую победу подряд, подопечные Энцо Марески довели количество своих очков до 18 и единолично возглавили турнирную таблицу;

  • Кризис «Ливерпуля»: набрав всего 9 очков после 6 матчей, мерсисайдцы опустились на 9-е место в турнирной таблице.

Эта уверенная победа «Манчестер Сити» в Ливерпуле в очередной раз доказала, что команда является главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне.

Английская Премьер-лигаМанчестер СитиЛиверпульАбдукодир Хусанов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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