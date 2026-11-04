Бенефис Рафиньи и Ямаля: «Барселона» разгромила «Астон Виллу»

·98·Спорт
Бенефис Рафиньи и Ямаля: «Барселона» разгромила «Астон Виллу»
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» одержала победу над «Астон Виллой» на своем поле со счетом 3:0.
  • Ламин Ямаль открыл счет на 7-й минуте встречи, а во втором тайме Рафинья оформил дубль.
  • После этой победы каталонский клуб набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице, а «Астон Вилла» опустилась на 3-ю строчку.

В центральном матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, прошедшем в Каталонии, «Барселона» приняла английский клуб «Астон Вилла» и одержала уверенную крупную победу со счетом 3:0.

Подопечные Ханси Флика с первых минут встречи на своем поле завладели полным преимуществом. Быстрый гол юной звезды Ламина Ямаля, а также великолепный дубль капитана команды Рафиньи во втором тайме обеспечили каталонцам важные три очка.

Быстрый гол и дубль бразильского лидера

Судьба встречи была решена благодаря точным и острым действиям хозяев в линии атаки:

  • Ранний удар Ламина Ямаля: Уже на 7-й минуте матча 19-летний вингер прорвал оборону соперника, открыл счет и придал команде уверенности — 1:0;

  • Серия ударов от Рафиньи: Во втором тайме бразильский вингер в очередной раз доказал, что находится в отличной спортивной форме. Увеличив разрыв в счете на 52-й минуте, он оформил дубль на 64-й минуте, поставив логическую точку в матче — 3:0;

  • Бессилие англичан: Несмотря на попытки таких футболистов бирмингемского клуба, как Джексон, Буэндия и Макгинн, проявить активность, вратарь каталонцев Жоан Гарсия и линия обороны сыграли надежно, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Турнирная таблица: «Барселона» в погоне за лидерами

Это противостояние привело к перераспределению мест среди лидеров общего этапа:

  • «Барселона» на 2-м месте: Благодаря одержанной победе каталонский клуб набрал 9 очков и по разнице мячей поднялся на 2-ю строчку общей таблицы;

  • Первая потеря «Астон Виллы»: Английский клуб, оставшись с 9 очками, также не покинул верхние позиции и занимает 3-е место по разнице мячей.

Агрессивный и атакующий футбол, который демонстрирует команда Ханси Флика, в очередной раз доказывает, что в этом сезоне «Барселона» является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

БарселонаАстон ВиллаЛига чемпионов УЕФАЛамин Ямаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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