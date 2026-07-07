Кризис сборной Бразилии: почему Карло Анчелотти и звезды потерпели неудачу

·78·Спорт
Кризис сборной Бразилии: почему Карло Анчелотти и звезды потерпели неудачу

Для пятикратных чемпионов мира, сборной Бразилии, очередной крупный турнир обернулся настоящим кошмаром. Поражение от сборной Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Северной Америке, и голы Эрлинга Холанда стали причиной раннего вылета «пентакампеонов». Этот провал вызвал серьезные вопросы не только у болельщиков, но и у экспертов относительно будущего команды и главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно анализу издания Goal.com, сборная Бразилии на протяжении всего турнира не могла найти свою игру. Была очевидна несбалансированность состава и чрезмерная зависимость от Винисиуса Жуниора. Опытный итальянский специалист Карло Анчелотти, пришедший год назад, чтобы вернуть Бразилию на вершину мирового футбола, теперь находится на грани отставки. Несмотря на то, что сам тренер утверждает, что это не кризис, а «начало нового цикла», бразильская общественность требует радикальных перемен.

Возрастной состав и тактические ошибки

Одной из главных причин неудачи называют выбор состава Карло Анчелотти. Вместо привлечения новых талантов тренер сделал ставку на ветеранов, которые уже прошли свой пик. Например, средний возраст вратарей команды составил 34 года, а большинству защитников было более 31 года. В частности, неспособность таких защитников, как Данило и Алекс Сандро, справляться со скоростями современного футбола стала слабым местом Бразилии.

В полузащите ситуация была не лучше. 34-летний Каземиро и 32-летний Фабиньо действовали как опорные хавбеки, но их физическое состояние подвело команду в матчах с высоким темпом. Хотя молодые игроки, такие как Раян и Данило, были вызваны в состав, они не получили достаточного игрового времени. В интервью после поражения Анчелотти признал, что бразильскому футболу срочно нужна «новая кровь» и молодые таланты высокого уровня.

Шаг в будущее

Столь ранний вылет сборной Бразилии вызвал волну негодования в стране. Эксперты отмечают, что стиль игры и принципы формирования состава устарели. Ниже перечислены основные проблемы команды:

  • Чрезмерная возрастная структура состава и уязвимость перед быстрыми контратаками;
  • Зависимость в атаке исключительно от индивидуального мастерства Винисиуса Жуниора;
  • Нехватка креативности в центральной зоне полузащиты;
  • Позиционные ошибки в защите и неспособность остановить таких форвардов, как Эрлинг Холанд.
Сейчас Бразильская конфедерация футбола должна принять решение о продолжении сотрудничества с Карло Анчелотти или поиске нового тренера. Хотя итальянский специалист верит в прочный фундамент команды, для болельщиков и СМИ результат стоит на первом месте. Для такой футбольной страны, как Бразилия, вылет в 1/8 финала чемпионата мира — это не просто неудача, а признак системного кризиса.

БразилияКарло АнчелоттиЧемпионат МираЭрлинг ХоландФутбольные Новости
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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