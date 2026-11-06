Мировые звезды в Ташкенте: завтра стартует 50-й юбилейный чемпионат мира по самбо

·65·Спорт
Мировые звезды в Ташкенте: завтра стартует 50-й юбилейный чемпионат мира по самбо
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  • 6 ноября в Ташкенте стартует юбилейный 50-й чемпионат мира по самбо среди взрослых.
  • В пресс-конференции перед началом соревнований приняли участие министр спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов, президент Международной федерации самбо (ФИАС)
  • Василий Шестаков, Отабек Умаров и звезды ММА Фёдор Емельяненко и Ислам Махачев.
  • В ходе мероприятия обсуждались подготовка к турниру и вопросы повышения международного авторитета самбо.

Завтра, 6 ноября, в столице Узбекистана городе Ташкенте официально стартует одно из крупнейших и престижных событий в мире спорта — юбилейный 50-й чемпионат мира по самбо среди взрослых.

В преддверии начала соревнований в здании Министерства спорта Республики Узбекистан состоялась масштабная официальная пресс-конференция, посвященная данному чемпионату мира. В ней приняли участие руководители международных организаций, представители правительства, а также самые известные легенды единоборств планеты.

Спортивные легенды и руководство за одним столом

Мероприятие в Ташкенте собрало в одном месте высокопоставленных лиц мира самбо:

  • Почетные гости: В пресс-конференции приняли участие министр спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов, президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков и первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Отабек Умаров;

  • Мировые послы и звезды ММА: Официальные международные послы самбо — легенда смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко и действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев стали главными звездами конференции;

  • Региональные и местные руководители: Также присутствовали президент Азиатского союза самбо Аламжон Муллаев и президент Ассоциации самбо Узбекистана Алишер Алимов, которые обменялись мнениями по организационным процессам соревнований.

Предстоящие поединки и открытый диалог с прессой

В ходе пресс-конференции были подробно обсуждены значимость и масштаб юбилейного 50-го чемпионата мира:

  • Подготовка и организационные вопросы: Было подробно рассказано о тщательной подготовке к этому крупному турниру, принимаемому Ташкентом, о встрече иностранных делегаций и спортсменов, а также об организационных работах по проведению соревнований на высоком уровне;

  • Значимость международного турнира: Международное сообщество самбо ставит целью через данное мероприятие еще больше повысить глобальный авторитет самбо и широко популяризировать его;

  • Диалог со СМИ: В завершение мероприятия представители местных и зарубежных средств массовой информации получили возможность напрямую обратиться к ответственным лицам и спортивным легендам со всеми интересующими их вопросами.

Начиная с завтрашнего дня, на аренах нашей столицы в течение трех дней сильнейшие борцы планеты будут бороться за абсолютную мировую корону по самбо.

Чемпионат мира по самбоМеждународная федерация самбоИслам МахачевФёдор Емельяненко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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