Король UFC в Ташкенте: Ислам Махачев и Фёдор Емельяненко прибыли в Узбекистан

Действующий чемпион UFC в легком весе, мировая звезда ММА Ислам Махачев в очередной раз посетил столицу Узбекистана. Знаменитый спортсмен принимает участие в юбилейном — 50-м чемпионате мира по самбо среди мужчин и женщин, который проходит в Ташкенте с 6 по 8 ноября, в качестве почетного гостя и официального международного амбассадора этого вида спорта.

Это престижное соревнование, принимаемое нашей столицей, собрало в одном месте величайших легенд мировых единоборств.

Встреча с Фёдором Емельяненко и звездный визит

В рамках визита состоялось историческое событие, взволновавшее поклонников спорта по всему миру:

Легенды двух эпох в Ташкенте: Наряду с Исламом Махачевым в Ташкент в качестве амбассадора самбо прибыл один из величайших бойцов в истории ММА, легендарный Фёдор Емельяненко. Два великих спортсмена тепло встретились и пообщались в столице;

Специальное обращение и приглашение: Перед прибытием в нашу столицу Ислам Махачев через свои официальные страницы в социальных сетях направил видеообращение к узбекскому народу, призвав всех любителей спорта стать свидетелями этих исторических состязаний.

Где и как проходит юбилейный турнир?

Соревнования 50-го чемпионата мира, самого важного в истории самбо, организованы на высоком уровне:

Место проведения: Поединки чемпионата мира проходят в современном Ледовом дворце (Гаме Спортс Арена), расположенном в комплексе «Янги Узбекистон»;

Уникальная возможность для болельщиков: В течение трех дней фанаты не только наблюдают за схватками сильнейших самбистов планеты, но и получают возможность вживую увидеть своих кумиров, таких как Ислам Махачев и Фёдор Емельяненко.

Напомним, что Ислам Махачев ранее посещал Ташкент в июне 2026 года, где проводил дружеские встречи с олимпийскими чемпионами Узбекистана и местными спортивными звездами.