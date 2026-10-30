Большой шлем: Камолиддин Бахтиёров победил израильского соперника и завоевал бронзовую медаль

·76·Спорт
Большой шлем: Камолиддин Бахтиёров победил израильского соперника и завоевал бронзовую медаль

Первый же день престижного международного турнира по дзюдо «Большой шлем» (Абу Дхаби Гранд Слам), стартовавшего в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), начался успешно для национальной сборной Узбекистана.

Талантливый дзюдоист Камолиддин Бахтиёров, защищавший честь нашей страны в самой легкой весовой категории — до 60 килограммов, поднялся на пьедестал почета. В бескомпромиссной схватке за третье место наш спортсмен одержал уверенную победу над израильтянином Ицхаком Ашпизом, записав на счет делегации Узбекистана первую бронзовую медаль соревнований.

Состав сборной Узбекистана, продолжающий выступление в Абу-Даби

В этом важном рейтинговом турнире календаря Международной федерации дзюдо (ИДжФ) сборная Узбекистана принимает участие в следующем сильном составе среди мужчин и женщин:

Мужская сборная:

  • -60 кг: Камолиддин Бахтиёров (обладатель бронзовой медали)

  • -66 кг: Дилшодбек Хамроев

  • -73 кг: Замохшари Бекмуродов

  • -90 кг: Шахзодхужа Шарипов, Умар Бозоров

  • -100 кг: Тулкинбек Турдиев

Женская сборная:

  • -48 кг: Улбосин Хакимова

  • -52 кг: Сита Кадамбоева, Диёра Келдиёрова

  • -70 кг: Хуршида Раззокбердиева, Ширинжон Йулдошева

  • -78 кг: Барчиной Кодирова

  • +78 кг: Ирисхон Курбонбоева

Впереди еще более напряженные схватки

Ожидается, что в последующие дни соревнований выступления наших главных звезд, выходящих на татами, в частности олимпийской чемпионки Диёры Келдиёровой, а также наших тяжеловесов, еще больше поднимут позиции нашей сборной в общекомандном зачете.

Эта медаль Камолиддина Бахтиёрова, завоеванная в первый день, послужит источником моральной силы и уверенности для всей команды.

Камолиддин БахтиёровАбу-Даби Гранд СлэмДзюдоДиёра Келдиёрова
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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