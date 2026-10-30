Большой шлем: Камолиддин Бахтиёров победил израильского соперника и завоевал бронзовую медаль
Первый же день престижного международного турнира по дзюдо «Большой шлем» (Абу Дхаби Гранд Слам), стартовавшего в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), начался успешно для национальной сборной Узбекистана.
Талантливый дзюдоист Камолиддин Бахтиёров, защищавший честь нашей страны в самой легкой весовой категории — до 60 килограммов, поднялся на пьедестал почета. В бескомпромиссной схватке за третье место наш спортсмен одержал уверенную победу над израильтянином Ицхаком Ашпизом, записав на счет делегации Узбекистана первую бронзовую медаль соревнований.
Состав сборной Узбекистана, продолжающий выступление в Абу-Даби
В этом важном рейтинговом турнире календаря Международной федерации дзюдо (ИДжФ) сборная Узбекистана принимает участие в следующем сильном составе среди мужчин и женщин:
Мужская сборная:
-60 кг: Камолиддин Бахтиёров (обладатель бронзовой медали)
-66 кг: Дилшодбек Хамроев
-73 кг: Замохшари Бекмуродов
-90 кг: Шахзодхужа Шарипов, Умар Бозоров
-100 кг: Тулкинбек Турдиев
Женская сборная:
-48 кг: Улбосин Хакимова
-52 кг: Сита Кадамбоева, Диёра Келдиёрова
-70 кг: Хуршида Раззокбердиева, Ширинжон Йулдошева
-78 кг: Барчиной Кодирова
+78 кг: Ирисхон Курбонбоева
Впереди еще более напряженные схватки
Ожидается, что в последующие дни соревнований выступления наших главных звезд, выходящих на татами, в частности олимпийской чемпионки Диёры Келдиёровой, а также наших тяжеловесов, еще больше поднимут позиции нашей сборной в общекомандном зачете.
Эта медаль Камолиддина Бахтиёрова, завоеванная в первый день, послужит источником моральной силы и уверенности для всей команды.
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