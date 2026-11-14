«Узбекистан — команда среднего уровня»: Мостовой резко высказался о подопечных Каннаваро

Победа сборной России над Узбекистаном со счетом 3:2 вызвала неоднозначную реакцию среди футбольных экспертов и бывших игроков соседней страны. Однако бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выступил с довольно резкими заявлениями. По его мнению, победа России была ожидаемым результатом, а руководство Фабио Каннаваро сборной Узбекистана не оказывает решающего влияния на результат на поле.

Что примечательно, Мостовой назвал сборную Узбекистана «командой среднего уровня», а выход на чемпионат мира объяснил расширением числа участников турнира. Он даже оценил два забитых в ворота России гола как хороший результат для узбекских футболистов.

«Победа России для меня не удивительна»

Сборная России одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче со счетом 3:2. В этой встрече обе команды допускали ошибки в обороне, и ворота поражались несколько раз. По мнению Мостового, этот матч, прошедший интересно для зрителей, стал для России одной из рядовых побед.

«Обе стороны допускали ошибки, голов было много. Думаю, игра получилась интересной для зрителей. Но для нас это просто очередная победа, а не какой-то матч, имеющий особое значение. То, что сборная России победила Узбекистан, для меня не является чем-то удивительным», — сказал бывший футболист.

Мостовой подчеркнул, что если бы победу в матче одержал Узбекистан, это можно было бы обсуждать как действительно неожиданный результат. Победа же России, по его мнению, является естественным положением дел.

Мостовой также не остался полностью доволен игрой сборной России

Интересно, что, хотя бывший футболист и посчитал победу России ожидаемым результатом, он не стал хвалить действия команды на протяжении всей игры.

Он особенно обратил внимание на то, что российские футболисты перешли в активную атаку только в заключительной части встречи.