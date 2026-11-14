«Узбекистан — команда среднего уровня»: Мостовой резко высказался о подопечных Каннаваро
Победа сборной России над Узбекистаном со счетом 3:2 вызвала неоднозначную реакцию среди футбольных экспертов и бывших игроков соседней страны. Однако бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выступил с довольно резкими заявлениями. По его мнению, победа России была ожидаемым результатом, а руководство Фабио Каннаваро сборной Узбекистана не оказывает решающего влияния на результат на поле.
Что примечательно, Мостовой назвал сборную Узбекистана «командой среднего уровня», а выход на чемпионат мира объяснил расширением числа участников турнира. Он даже оценил два забитых в ворота России гола как хороший результат для узбекских футболистов.
«Победа России для меня не удивительна»
Сборная России одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче со счетом 3:2. В этой встрече обе команды допускали ошибки в обороне, и ворота поражались несколько раз. По мнению Мостового, этот матч, прошедший интересно для зрителей, стал для России одной из рядовых побед.
«Обе стороны допускали ошибки, голов было много. Думаю, игра получилась интересной для зрителей. Но для нас это просто очередная победа, а не какой-то матч, имеющий особое значение. То, что сборная России победила Узбекистан, для меня не является чем-то удивительным», — сказал бывший футболист.
Мостовой подчеркнул, что если бы победу в матче одержал Узбекистан, это можно было бы обсуждать как действительно неожиданный результат. Победа же России, по его мнению, является естественным положением дел.
Мостовой также не остался полностью доволен игрой сборной России
Интересно, что, хотя бывший футболист и посчитал победу России ожидаемым результатом, он не стал хвалить действия команды на протяжении всей игры.
Он особенно обратил внимание на то, что российские футболисты перешли в активную атаку только в заключительной части встречи.
«Непонятно только одно: почему такую игру не показывали на протяжении всего матча? Почему в атаку пошли только в последние 20 минут? Но самое главное — победа добыта. Игра против Венесуэлы не должна быть слишком сложной», — сказал Мостовой.
Таким образом, по его мнению, хотя сборная России и добилась результата, она могла бы действовать лучше в плане качества игры и активности.
Имя Каннаваро не заставило Мостового изменить мнение
В ходе беседы Мостового спросили, насколько важно было для главного тренера сборной России Валерия Карпина победить Узбекистан, который возглавляет Фабио Каннаваро, имеющий громкое имя в мировом футболе.
Однако бывший футболист заявил, что не считает имя итальянского специалиста здесь чем-то особенным.
«Здесь сам Каннаваро не играет такой большой роли, в конце концов, на поле играют футболисты», — ответил он.
По мнению Мостового, в футболе действия игроков на поле важнее, чем имя тренера и его прошлые достижения. Он также вспомнил первоначальные споры вокруг назначения Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана.
«Зачем Каннаваро поехал в Узбекистан?» — резкая оценка Мостового
Бывший футболист отметил, что приезд итальянского специалиста в Узбекистан стал для многих неожиданным решением.
«Когда Фабио назначили главным тренером, многие удивлялись: “Что Каннаваро там делает? Зачем он поехал в Узбекистан?”», — сказал Мостовой.
По его мнению, приход Каннаваро в сборную Узбекистана — это хорошая реклама для футбола страны, а для самого специалиста — финансово выгодное решение.
В то же время Мостовой дал довольно резкую оценку потенциалу сборной Узбекистана.
«На самом деле это хорошая реклама для сборной Узбекистана, а для Каннаваро — хорошая зарплата. Это команда среднего уровня, а на чемпионат мира они вышли из-за расширения числа участников», — подчеркнул он.
Следует особо отметить, что эти слова являются личной оценкой Мостового. Выход сборной Узбекистана на чемпионат мира объясняется не только увеличением числа участников: хотя расширенный формат и создал новые возможности, команде все равно нужно было добиваться необходимых результатов в отборочных матчах.
«Узбекистанцев можно похвалить за то, что забили два гола»
В завершение беседы Мостовой еще раз подчеркнул, что сборная России была обязана победить Узбекистан. По его мнению, подопечные Карпина выполнили поставленную задачу.
«Сборная России должна была победить Узбекистан, так и произошло. А Каннаваро делает свою работу и идет своим путем, все в порядке. То, что узбекистанцы дважды забили в наши ворота — это само по себе хороший результат, их можно за это похвалить», — сказал бывший футболист.
Естественно, эти слова Мостового вряд ли понравятся узбекским футбольным болельщикам. Особенно многих могут возмутить оценки в пренебрежительном тоне, принижающие достижения нашей национальной команды на международной арене.
Победа России — урок для команды Каннаваро или обычное поражение?
Сборная Узбекистана сумела забить два гола в матче против России, но не смогла удержать преимущество в заключительной части встречи. Поэтому поражение со счетом 3:2 выявило аспекты, которые нашей команде также необходимо проанализировать.
Мостовой же считает этот результат обычной победой для России. Однако в его заявлениях есть и примечательный момент: российские футболисты также не проявляли одинаковую активность на протяжении всего матча, и бывший полузащитник раскритиковал эту ситуацию.
А для Узбекистана самый важный ответ дадут не слова, а следующие игры и результаты на международных турнирах. Работа Каннаваро, рост команды и возможности футболистов не оцениваются по одному товарищескому матчу.
Резкие высказывания Мостового могут стать поводом для дискуссий. Но реальным ответом узбекского футбола станут результаты на поле, стабильная игра и новые достижения на международном уровне.
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