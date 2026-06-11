Сборная Англии разгромила Коста-Рику

·52·Спорт
Сборная Англии разгромила Коста-Рику

Накал страстей на чемпионате мира по футболу 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжает расти. Сборная Англии, считающаяся одним из главных претендентов на завоевание Кубка мира, провела свой последний контрольный матч перед мундиалем, чтобы проверить свои силы. В напряженном поединке, прошедшем в американском Орландо, англичане не оставили шансов представителям Коста-Рики, отправив в ворота соперника три безответных мяча и подарив своим болельщикам настоящий праздник.

Этот матч стал для известного немецкого специалиста Томаса Тухеля отличной возможностью в последний раз оценить физическое и тактическое состояние футболистов перед чемпионатом мира. Одной из самых ярких звезд в составе англичан стал Энтони Гордон. Креативный вингер не только оставил не у дел оборону соперника, забив гол, но и отдал результативную передачу, внеся огромный вклад в победу.

Если взглянуть на детали матча и голы, то счет был открыт довольно рано — уже на 9-й минуте игры. Опытный полузащитник команды Деклан Райс точным ударом вывел англичан вперед. Во втором тайме прибавивший в активности Энтони Гордон на 68-й минуте хладнокровно реализовал пенальти, увеличив разрыв в счете. Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Олли Уоткинс — на 87-й минуте он еще раз огорчил голкипера соперников.

В ходе этого матча Томас Тухель активно использовал ротацию, предоставив игровое время практически всем ведущим футболистам, включая таких звезд, как Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Букайо Сака.

Детали товарищеского матча:

Англия — Коста-Рика — 3:0

10 июня. Город Орландо.

Голы: Райс (9), Гордон (68, пенальти), Уоткинс (87).

Состав сборной Англии: Пикфорд (Хендерсон, 63), Джеймс (Спенс, 63), Конса (Уоткинс, 71), Стоунз (Гехи, 63), О'Райли (Берн, 71), Андерсон (Майну, 71), Райс (Эзе, 63), Мадуэке (Сака, 63), Беллингем (Кванса, 71), Гордон (Рэшфорд, 71), Кейн (Роджерс, 63).

После этой уверенной и красивой победы сборная Англии полностью переключает свое внимание на официальные матчи. Согласно календарю, подопечные Тухеля проведут свою первую ответственную и захватывающую встречу на чемпионате мира 17 июня текущего года против одной из сильных и дисциплинированных команд Европы — сборной Хорватии. Нет сомнений, что это центральное противостояние станет одной из самых жарких битв первых дней мундиаля.

Следите за матчами сборной Англии на чемпионате мира, неожиданными ходами Томаса Тухеля и всеми эксклюзивными, горячими и сенсационными новостями мундиаля вместе с нами на страницах Замин!

АнглияКоста-РикаТомас ТухельОрландоХорватия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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