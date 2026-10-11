Узбекистанские таэквондисты завоевали две медали в Париже

·43·Спорт
Узбекистанские таэквондисты завоевали две медали в Париже

На проходящем в столице Франции Париже турнире серии Гран-при по таэквонди ВТ сборная Узбекистана поднялась на пьедестал почета еще с двумя медалями. Наджмиддин Касимходжиев удостоился серебряной, а Озода Собиржонова — бронзовой медали, достойно защитив честь нашей страны на международной арене.

Соревнования 10 октября завершились для узбекских спортсменов успешно. Результаты, зафиксированные в двух весовых категориях, стали одним из важных достижений делегации сборной на турнире в Париже.

Наджмиддин Касимходжиев — призер турнира Гран-при

Выступавший в весовой категории до -68 кг среди мужчин Наджмиддин Касимходжиев успешно провел соревнования, дошел до финала и в итоге завоевал серебряную медаль.

Попадание в число призеров на таких международных соревнованиях, как Гран-при, требует от спортсмена не только технического мастерства, но и высокой физической подготовки, тактической точности и психологической устойчивости. Результат Касимходжиева показал его достойное участие в международной конкуренции.

Озода Собиржонова поднялась на пьедестал

Участвовавшая в весовой категории до -67 кг среди женщин Озода Собиржонова также принесла медаль делегации Узбекистана. Она дошла до полуфинала и завершила состязания с бронзовой медалью.

Попадание Собиржоновой в ряды призеров еще больше обогатило результаты сборной Узбекистана в Париже. Этот успех также имеет важное значение в повышении международного опыта спортсменки и подготовке к предстоящим соревнованиям.

В активе сборной Узбекистана — серебро и бронза

Таким образом, в состязаниях 10 октября на турнире Гран-при в Париже представители Узбекистана стали обладателями одной серебряной и одной бронзовой медали.

Результаты Наджмиддина Касимходжиева и Озоды Собиржоновой в очередной раз продемонстрировали участие узбекского таэквондо на международной арене. В то время как соревнования продолжаются, болельщики с большим интересом следят за следующими выступлениями сборной.

Самое главное, медали, завоеванные на столь престижных соревнованиях, дарят спортсменам новый опыт, демонстрируют потенциал сборной в международной конкуренции и укрепляют уверенность перед будущими стартами.

Наджмиддин КасимходжиевОзода СобиржоноваГран-при Парижа по таэквондосборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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