«Интер Майами» уверенно обыграл «Нью-Йорк Сити»

В рамках 29-го тура Главной футбольной лиги Северной Америки (MLS) «Интер Майами» на своем поле принял футболистов «Нью-Йорк Сити». Встреча прошла при полном превосходстве хозяев поля и завершилась их уверенной победой со счетом 2:0.

Капитан команды из Майами Лионель Месси провел на поле все 90 минут от начала до конца и в очередной раз стал автором результативной передачи, внеся достойный вклад в победу своей команды.

Судьба матча была решена еще в первом тайме

Встреча с первых минут началась с яростных атак «Интер Майами»:

Быстрый гол Бертераме: уже на 20-й минуте активно действовавший в составе хозяев Бертераме открыл счет (1:0);

Коллаборация Месси и де Поля: на 45+5-й минуте, добавленной арбитром к первому тайму, после точной передачи Лионеля Месси Родриго де Поль поразил ворота соперника, укрепив преимущество (2:0);

Драма с пенальти на последних минутах: на 90+7-й минуте представитель «Нью-Йорк Сити» Фернандес не смог реализовать пенальти, и гости упустили возможность сократить отставание в счете.

Составы и россыпь звезд

Клуб из Майами вышел на этот матч в звездном основном составе:

Стартовый состав: Сент-Клэр, Лухан, Каземиро, Микаэль, Регилон (Кайседо, 74), де Поль, Айяла (Фрей, 90), Галарса (Сеговия, 65), Бертераме (Филиппи, 75), Месси, Суарес;

Активность Каземиро и Суареса: Каземиро в линии обороны и Луис Суарес в центре нападения провели встречу в основном составе, обеспечив сбалансированную игру команды.

Ситуация в турнирной таблице

После этой победы ситуация в турнирной таблице приобрела следующий вид:

«Интер Майами» на 3-м месте: Заработав 3 очка, команда из Майами довела количество своих очков до 52 и занимает 3-ю строчку общей таблицы. Разрыв с лидером соревнований «Нэшвиллом» составляет 14 очков;

«Нью-Йорк Сити» остается внизу: Потерпевшая поражение нью-йоркская команда с 33 очками остается на 21-м месте в таблице лиги.

«Интер Майами» под руководством Лионеля Месси демонстрирует уверенную игру в преддверии решающей стадии сезона и уверенно шагает к путевке в плей-офф и высоким местам.