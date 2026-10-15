«Интер Майами» уверенно обыграл «Нью-Йорк Сити»
В рамках 29-го тура Главной футбольной лиги Северной Америки (MLS) «Интер Майами» на своем поле принял футболистов «Нью-Йорк Сити». Встреча прошла при полном превосходстве хозяев поля и завершилась их уверенной победой со счетом 2:0.
Капитан команды из Майами Лионель Месси провел на поле все 90 минут от начала до конца и в очередной раз стал автором результативной передачи, внеся достойный вклад в победу своей команды.
Судьба матча была решена еще в первом тайме
Встреча с первых минут началась с яростных атак «Интер Майами»:
Быстрый гол Бертераме: уже на 20-й минуте активно действовавший в составе хозяев Бертераме открыл счет (1:0);
Коллаборация Месси и де Поля: на 45+5-й минуте, добавленной арбитром к первому тайму, после точной передачи Лионеля Месси Родриго де Поль поразил ворота соперника, укрепив преимущество (2:0);
Драма с пенальти на последних минутах: на 90+7-й минуте представитель «Нью-Йорк Сити» Фернандес не смог реализовать пенальти, и гости упустили возможность сократить отставание в счете.
Составы и россыпь звезд
Клуб из Майами вышел на этот матч в звездном основном составе:
Стартовый состав: Сент-Клэр, Лухан, Каземиро, Микаэль, Регилон (Кайседо, 74), де Поль, Айяла (Фрей, 90), Галарса (Сеговия, 65), Бертераме (Филиппи, 75), Месси, Суарес;
Активность Каземиро и Суареса: Каземиро в линии обороны и Луис Суарес в центре нападения провели встречу в основном составе, обеспечив сбалансированную игру команды.
Ситуация в турнирной таблице
После этой победы ситуация в турнирной таблице приобрела следующий вид:
«Интер Майами» на 3-м месте: Заработав 3 очка, команда из Майами довела количество своих очков до 52 и занимает 3-ю строчку общей таблицы. Разрыв с лидером соревнований «Нэшвиллом» составляет 14 очков;
«Нью-Йорк Сити» остается внизу: Потерпевшая поражение нью-йоркская команда с 33 очками остается на 21-м месте в таблице лиги.
«Интер Майами» под руководством Лионеля Месси демонстрирует уверенную игру в преддверии решающей стадии сезона и уверенно шагает к путевке в плей-офф и высоким местам.
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