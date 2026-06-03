Молодая звезда «Реал Мадрида» Сесар Паласиос может перейти в клуб Серии А

·126·Спорт
Молодая звезда «Реал Мадрида» Сесар Паласиос может перейти в клуб Серии А
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По мере открытия летнего трансферного окна в европейском футболе, ажиотаж вокруг талантливых молодых игроков выходит на новый уровень. Один из самых ярких и перспективных воспитанников системы мадридского «Реала» — атакующий полузащитник Сесар Паласиос — может в скором времени продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Об этом на своих страницах сообщил один из самых авторитетных и надежных спортивных инсайдеров Апеннинского полуострова, журналист Джанлука Ди Марцио .

Серьезная конкуренция между грандами Серии А

Согласно имеющейся информации, за подписание 21-летнего таланта ведут серьезную борьбу два амбициозных итальянских клуба — «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса и опытный «Удинезе» .

Инсайдер особо отмечает, что в соглашение о трансфере ожидается включение важного пункта со стороны руководства мадридского клуба:

Особое условие: Продавая футболиста итальянцам, «Реал Мадрид» сохраняет за собой право обратного выкупа (буй-бак) за определенную сумму в будущем. Напомним, что «Королевский клуб» уже успешно применял аналогичную схему при трансфере другого покинувшего команду таланта — Николаса Паса.

Впечатляющая статистика Паласиоса в «Кастилье»

Сесар Паласиос своей результативной игрой уже привлек внимание множества скаутов. Он успел выйти на поле в составе первой команды «сливочных» в 7 матчах.

Его показатели в составе второй команды Мадрида — «Кастильи» — в прошлом сезоне действительно заслуживают похвалы:

Турнир / Команда

Количество матчей

Забитые голы

Голевые передачи (ассисты)

«Кастилья» (2025/26)

36

16

5

Столь высокая эффективность повысила рыночную стоимость молодого полузащитника. Авторитетный портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает актуальную трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро . Однако футбольной общественности хорошо известно, что его потенциал значительно выше.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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