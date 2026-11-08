30 очков и 2-е место: «Реал Мадрид» усиливает давление в чемпионской гонке Ла Лиги

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги состоялось одно из центральных противостояний. «Реал Мадрид» в гостях встретился с одним из опасных соперников — «Валенсией», отправив в ворота хозяев 3 безответных мяча и одержав крупную победу со счетом 3:0.

Матч, прошедший при ярких атаках «Королевского клуба» и нервных действиях хозяев поля, завершился полным преимуществом мадридцев.

Шедевр Вальверде и точка Мбаппе: Хроника игры

В поединке на стадионе «Месталья» гости разбили оборону соперника красивыми комбинациями:

Супергол от Вальверде: На 28-й минуте встречи Федерико Вальверде мощным и точным ударом поразил ворота, открыв счет — 0:1;

Преимущество от Гюлера: Вскоре, на 36-й минуте, молодой турецкий талант Арда Гюлер удвоил разницу в счете, обеспечив мадридскому клубу уверенное преимущество перед перерывом — 0:2;

Финальный удар Мбаппе и красная карточка: Не сбавляя темпа во втором тайме, на 75-й минуте Килиан Мбаппе записал гол на свой счет. Спустя 5 минут, на 80-й минуте, капитан «Валенсии» Хосе Луис Гайя был удален с поля за грубую игру, что окончательно поставило крест на надеждах хозяев на камбэк.

Турнирная таблица: Жаркая борьба в чемпионской гонке

Этот крупный успех на выезде серьезно повлиял на ситуацию в турнирной таблице: