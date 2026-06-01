Опубликован рейтинг футболистов Лиги 1 с наибольшим ростом трансферной стоимости

·91·Спорт
Опубликован рейтинг футболистов Лиги 1 с наибольшим ростом трансферной стоимости
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В то время как матчи высшего дивизиона Франции — Лиги 1 проходят в самом разгаре, авторитетный аналитический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов. Согласно результатам рейтинга, атакующий полузащитник «PSJ» Khvicha Kvaratskhelia был признан звездой чемпионата Франции, чья трансферная стоимость выросла наиболее стремительно.

Яркая и содержательная игра грузинского таланта в парижском клубе оказала значительное влияние на его рыночную стоимость — цена вингера увеличилась на 50 миллионов евро. На данный момент общая стоимость Khvicha Kvaratskhelia составляет 140 миллионов евро. Приятно отметить, что всю первую тройку заняли представители парижского гранда. Трансферная стоимость талантливых полузащитников «PSJ» Vitinha и Joao Neves также

выросла на 30 миллионов евро, позволив им сравняться с Khvicha Kvaratskhelia в списке самых дорогих игроков.

Ниже вы можете ознакомиться с десяткой футболистов Лиги 1, чья стоимость выросла больше всего в текущем сезоне:

Топ-10 подорожавших звезд Лиги 1

1. Khvicha Kvaratskhelia («PSJ») — 140 млн евро (+ 50 млн евро)

2. Vitinha («PSJ») — 140 млн евро (+ 30 млн евро)

3. Joao Neves («PSJ») — 140 млн евро (+ 30 млн евро)

4. Desire Doue («PSJ») — 120 млн евро (+ 30 млн евро)

5. Warren Zaire-Emery («PSJ») — 80 mln евро (+ 20 млн евро)

6. Esteban Lepol («Rennes») — 35 млн евро (+ 15 млн евро)

7. Willian Pacho («PSJ») — 80 млн евро (+ 10 млн евро)

8. Folarin Balogun («Monaco») — 40 млн евро (+ 10 млн евро)

9. Mamadu Sangare («Lens») — 40 млн евро (+ 10 млн евро)

10. Ismail Ganiu («Lens») — 20 млн евро (+ 10 млн евро)

Анализ источника: Примечательно, что 6 из 10 футболистов в списке представляют «PSJ». Это свидетельствует о доминировании парижан не только на поле, но и на трансферном рынке. Также стоит отметить прогресс молодых талантов из «Lens» и «Rennes».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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