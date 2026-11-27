Почеттино и его штаб подстриглись на базе «Манчестер Юнайтед»...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино и его тренерский штаб воспользовались услугами парикмахерской на базе клуба, чтобы привести себя в порядок. Об этом сообщило издание Те Тучлине, подкрепив новость соответствующими фотографиями.
Срочное начало работы и шутки болельщиков
Как выяснилось, аргентинскому специалисту пришлось очень быстро приступить к работе с «красными дьяволами» после возвращения из расположения сборной США на прошлой неделе. По этой причине у Почеттино и его коллег не было времени даже на стрижку.
Футбольные болельщики в социальных сетях встретили эти снимки шутливыми комментариями:
По мнению фанатов: именно этого — новой прически — «Юнайтед» не хватило в первых двух матчах под руководством Почеттино;
Новая надежда: болельщики шутят, что теперь в команде всё наладится.
Первые результаты при Почеттино и положение в таблице
Результаты первых матчей «Манчестер Юнайтед» под руководством аргентинского тренера и текущее положение в турнирах выглядят следующим образом:
Показатели
Детали и результаты
Результат первого матча
Поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4
Результат второго матча
Ничья 2:2 со «Спортингом»
Место в Английской Премьер-лиге
19-я строчка в турнирной таблице
Место в Лиге чемпионов
19-я строчка в общей таблице
Как вы считаете, сможет ли Маурисио Почеттино вывести «Манчестер Юнайтед» из сложной ситуации и в короткие сроки изменить игру команды?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за самыми интересными событиями английского футбола и мирового спорта!
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