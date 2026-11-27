Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино и его тренерский штаб воспользовались услугами парикмахерской на базе клуба, чтобы привести себя в порядок. Об этом сообщило издание Те Тучлине, подкрепив новость соответствующими фотографиями.

Срочное начало работы и шутки болельщиков

Как выяснилось, аргентинскому специалисту пришлось очень быстро приступить к работе с «красными дьяволами» после возвращения из расположения сборной США на прошлой неделе. По этой причине у Почеттино и его коллег не было времени даже на стрижку.

Футбольные болельщики в социальных сетях встретили эти снимки шутливыми комментариями:

По мнению фанатов: именно этого — новой прически — «Юнайтед» не хватило в первых двух матчах под руководством Почеттино;

Новая надежда: болельщики шутят, что теперь в команде всё наладится.

Первые результаты при Почеттино и положение в таблице

Результаты первых матчей «Манчестер Юнайтед» под руководством аргентинского тренера и текущее положение в турнирах выглядят следующим образом:

Показатели Детали и результаты Результат первого матча Поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4 Результат второго матча Ничья 2:2 со «Спортингом» Место в Английской Премьер-лиге 19-я строчка в турнирной таблице Место в Лиге чемпионов 19-я строчка в общей таблице

Как вы считаете, сможет ли Маурисио Почеттино вывести «Манчестер Юнайтед» из сложной ситуации и в короткие сроки изменить игру команды?

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