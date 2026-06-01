Huawei Мате 80 обошел серии Xiaomi 17 Pro и Vivo X300 по популярности

Серия смартфонов Huawei Мате 80 демонстрирует высокие результаты продаж, но именно базовая модель стала главным сюрпризом линейки. По данным инсайдера Digital Chat Station, за шесть месяцев с момента начала продаж в Китае стандартная модель Huawei Мате 80 была активирована почти 4 миллиона раз. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно опубликованному отчету, только одна базовая модель серии по объему активаций успела обойти ряд конкурирующих флагманов. В частности, она оказалась популярнее пары Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, а также моделей Vivo X300 и Vivo X300 Pro.

Для сравнения, ранее сообщалось, что за первые два месяца продаж Мате 80 было реализовано около 1,5 миллиона устройств, а затем темпы роста значительно ускорились. Это свидетельствует о стабильном интересе пользователей к базовому флагману.

В настоящее время общие продажи всей серии, включая версии Pro и Pro Max, превысили 6 миллионов единиц. Этот успех компании Huawei свидетельствует о дальнейшем укреплении позиций бренда на рынке смартфонов Китая.