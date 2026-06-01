Huawei Мате 80 обошел серии Xiaomi 17 Pro и Vivo X300 по популярности

·82·Технологии
Huawei Мате 80 обошел серии Xiaomi 17 Pro и Vivo X300 по популярности
Аудиоверсия

Серия смартфонов Huawei Мате 80 демонстрирует высокие результаты продаж, но именно базовая модель стала главным сюрпризом линейки. По данным инсайдера Digital Chat Station, за шесть месяцев с момента начала продаж в Китае стандартная модель Huawei Мате 80 была активирована почти 4 миллиона раз. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно опубликованному отчету, только одна базовая модель серии по объему активаций успела обойти ряд конкурирующих флагманов. В частности, она оказалась популярнее пары Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, а также моделей Vivo X300 и Vivo X300 Pro.

Для сравнения, ранее сообщалось, что за первые два месяца продаж Мате 80 было реализовано около 1,5 миллиона устройств, а затем темпы роста значительно ускорились. Это свидетельствует о стабильном интересе пользователей к базовому флагману.

В настоящее время общие продажи всей серии, включая версии Pro и Pro Max, превысили 6 миллионов единиц. Этот успех компании Huawei свидетельствует о дальнейшем укреплении позиций бренда на рынке смартфонов Китая.

HuaweiMate 80XiaomiVivoСмартфоны
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram