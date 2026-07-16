Американский стартап планирует продавать солнечный свет по ночам

·43·Мир
Американский стартап планирует продавать солнечный свет по ночам

Американский стартап Рефлект Орбитал планирует реализовать необычный проект, позволяющий направлять солнечный свет на Землю в ночное время. Как сообщает издание Метро, компания намерена вывести на орбиту гигантское зеркало уже в текущем году.

Сообщается, что проект был одобрен правительством США. Согласно плану, в ближайшие 10 лет на орбиту будет выведено 50 тысяч специальных зеркал размером 18×18 метров. Эти зеркала позволят отражать солнечные лучи на заданные участки земной поверхности даже ночью.

Основная цель проекта — обеспечить выработку энергии солнечными электростанциями 24 часа в сутки. Специалисты отмечают, что эта технология поможет более эффективно использовать возобновляемые источники энергии.

По предварительным расчетам, стоимость такой услуги «космического освещения» составит 5 тысяч долларов США в час. Если проект будет успешно реализован, он может открыть новый этап в энергетической сфере и в будущем найти применение в других направлениях.

Yer orbitasidagi quyosh yelkanli kosmik apparatlar qatori.
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