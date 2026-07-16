Американский стартап планирует продавать солнечный свет по ночам

Американский стартап Рефлект Орбитал планирует реализовать необычный проект, позволяющий направлять солнечный свет на Землю в ночное время. Как сообщает издание Метро, компания намерена вывести на орбиту гигантское зеркало уже в текущем году.

Сообщается, что проект был одобрен правительством США. Согласно плану, в ближайшие 10 лет на орбиту будет выведено 50 тысяч специальных зеркал размером 18×18 метров. Эти зеркала позволят отражать солнечные лучи на заданные участки земной поверхности даже ночью.

Основная цель проекта — обеспечить выработку энергии солнечными электростанциями 24 часа в сутки. Специалисты отмечают, что эта технология поможет более эффективно использовать возобновляемые источники энергии.

По предварительным расчетам, стоимость такой услуги «космического освещения» составит 5 тысяч долларов США в час. Если проект будет успешно реализован, он может открыть новый этап в энергетической сфере и в будущем найти применение в других направлениях.