Обсерватория NASA спасена: аппарат ЛИНК устранил серьезные неисправности на орбите

·20·Технологии
Обсерватория NASA спасена: аппарат ЛИНК устранил серьезные неисправности на орбите

Сервисный аппарат ЛИНК, разработанный компанией Каталйст Спаке и предназначенный для продления срока службы обсерватории NASA Неил Гехрелс Свифт Обсерваторй, успешно прошел сложные испытания в космосе. Ранее в системе ориентации аппарата возникли серьезные неисправности, однако инженерам удалось спасти миссию путем дистанционного обновления программного обеспечения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Запущенный 3 июля аппарат ЛИНК в настоящее время завершил половину подготовительного этапа перед выполнением своей основной задачи. Это устройство выполняет роль своеобразного «спасателя» в космосе: оно должно состыковаться с обсерваторией Свифт и поднять её орбиту. Эта операция позволит продлить срок службы научной станции на несколько лет.

Экстренные изменения в программном обеспечении

В первые дни полета специалисты столкнулись с рядом технических проблем. В частности, сбои в системе связи и выход из строя одного из маховиков, контролирующих положение аппарата в пространстве, поставили миссию под угрозу. По данным иксбт.ком, инженеры оперативно пересмотрели алгоритмы управления и отправили на орбиту новый программный код.

Это обновление помогло восстановить стабильность аппарата и улучшить качество связи. В настоящее время ЛИНК успешно протестировал электрические двигатели, работающие на ксеноновом топливе. Именно с помощью этих двигателей он будет постепенно приближаться к обсерватории и в течение нескольких месяцев выведет её на более высокую орбиту.

Представители Каталйст Спаке отмечают, что подобные сервисные миссии открывают новую эру в исследовании космоса. Ремонт и продление срока службы дорогостоящих научных объектов с помощью автоматических устройств, без проведения пилотируемых миссий, считается экономически очень эффективным.

В настоящее время аппарат ЛИНК завершает последние приготовления к сближению с обсерваторией Свифт. Если эта миссия завершится успешно, ожидается, что в будущем подобные «орбитальные услуги» будут внедрены и для многих других устаревших, но способных продолжать работу спутников.

NASAКосмосТехнологииKatalyst SpaceSwift Observatory
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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