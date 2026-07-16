OpenAI выпустила неожиданный продукт: баскетбольный мяч под брендом ChatGPT
Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта, расширяет сферу своей деятельности в неожиданном направлении. После недавнего выпуска мини-клавиатуры за 230 долларов компания выставила на продажу в своем официальном магазине баскетбольные мячи с логотипом ChatGPT. Этот шаг свидетельствует о том, что технологический гигант проявляет серьезный интерес не только к цифровым алгоритмам, но и к рынку физических товаров. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.
Этот новый продукт был разработан в рамках кампании компании под названием "Паусе. Плай. Промпт." (Остановись. Играй. Задавай команду.). Представители OpenAI поясняют, что данная кампания несет символический смысл, напоминая о том, что творчество не должно ограничиваться лишь экранами компьютеров. Таким образом компания призывает пользователей делать перерывы и проявлять физическую активность.
Цена и технические характеристикиБаскетбольный мяч ChatGPT оценен в 70 долларов США. Для сравнения, на эту сумму можно приобрести около 56 миллионов входных токенов для модели GPT-5. Продукт изготовлен из 100-процентного каучука и, в отличие от кожаных мячей для профессиональных площадок, отличается устойчивостью к внешней среде и неблагоприятным погодным условиям. Это делает его удобным инструментом для уличного баскетбола.
Согласно данным иксбт.ком, этим шагом OpenAI своеобразно отвечает на вопросы о влиянии бума искусственного интеллекта на окружающую среду и психическое здоровье людей в технологической сфере. В то время как развитие генеративных технологий ведет к росту потребления электроэнергии и выбросов углерода, компания призывает людей заниматься спортом на свежем воздухе.
Другие аксессуары под брендом компанииПомимо баскетбольного мяча, в магазине OpenAI появилась линейка одежды и аксессуаров с мотивационными надписями. Среди них внимание привлекают следующие товары:
- Футболки с надписью "Хорошее исследование требует времени" (Гуд ресеарч такес тиме);
- Специальные джемперы в академическом стиле стоимостью 175 долларов;
- Повседневные аксессуары с логотипом компании.
Для таких технологических стартапов, как OpenAI, продажа подобного мерча служит не только источником дополнительного дохода, но и помогает бренду стать частью образа жизни. Ранее такие компании, как Humane, также пытались удивить рынок своими устройствами, однако OpenAI пока расширяет свою аудиторию через традиционные и понятные предметы.
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