OpenAI выпустила неожиданный продукт: баскетбольный мяч под брендом ChatGPT

·1·Технологии
OpenAI выпустила неожиданный продукт: баскетбольный мяч под брендом ChatGPT

Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта, расширяет сферу своей деятельности в неожиданном направлении. После недавнего выпуска мини-клавиатуры за 230 долларов компания выставила на продажу в своем официальном магазине баскетбольные мячи с логотипом ChatGPT. Этот шаг свидетельствует о том, что технологический гигант проявляет серьезный интерес не только к цифровым алгоритмам, но и к рынку физических товаров. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Этот новый продукт был разработан в рамках кампании компании под названием "Паусе. Плай. Промпт." (Остановись. Играй. Задавай команду.). Представители OpenAI поясняют, что данная кампания несет символический смысл, напоминая о том, что творчество не должно ограничиваться лишь экранами компьютеров. Таким образом компания призывает пользователей делать перерывы и проявлять физическую активность.

Цена и технические характеристики

Баскетбольный мяч ChatGPT оценен в 70 долларов США. Для сравнения, на эту сумму можно приобрести около 56 миллионов входных токенов для модели GPT-5. Продукт изготовлен из 100-процентного каучука и, в отличие от кожаных мячей для профессиональных площадок, отличается устойчивостью к внешней среде и неблагоприятным погодным условиям. Это делает его удобным инструментом для уличного баскетбола.

Согласно данным иксбт.ком, этим шагом OpenAI своеобразно отвечает на вопросы о влиянии бума искусственного интеллекта на окружающую среду и психическое здоровье людей в технологической сфере. В то время как развитие генеративных технологий ведет к росту потребления электроэнергии и выбросов углерода, компания призывает людей заниматься спортом на свежем воздухе.

Другие аксессуары под брендом компании

Помимо баскетбольного мяча, в магазине OpenAI появилась линейка одежды и аксессуаров с мотивационными надписями. Среди них внимание привлекают следующие товары:

  • Футболки с надписью "Хорошее исследование требует времени" (Гуд ресеарч такес тиме);
  • Специальные джемперы в академическом стиле стоимостью 175 долларов;
  • Повседневные аксессуары с логотипом компании.
Аналитики считают, что такие продукты предназначены в основном для программистов и энтузиастов искусственного интеллекта из Кремниевой долины. Хотя для обычного пользователя выход на улицу с мячом с надписью ChatGPT может показаться немного странным, для фанатов компании это вполне может стать своеобразным символом статуса.

Для таких технологических стартапов, как OpenAI, продажа подобного мерча служит не только источником дополнительного дохода, но и помогает бренду стать частью образа жизни. Ранее такие компании, как Humane, также пытались удивить рынок своими устройствами, однако OpenAI пока расширяет свою аудиторию через традиционные и понятные предметы.

OpenAIChatGPTТехнологииБаскетболКремниевая Долина
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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