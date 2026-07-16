SpaceX установила исторический рекорд: ракета Falcon 9 совершила 600-й полет

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, достигла очередной важной вехи в области технологий многоразовых ракет. Впервые в истории компании количество полетов с использованием первой ступени ракеты Falcon 9 достигло 600. Этот показатель оценивается как революционный шаг в снижении затрат и повышении интенсивности полетов в космической индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Юбилейный показатель был зафиксирован во время двух последовательных запусков спутников Starlink, выполненных с интервалом менее восьми часов. По данным иксбт.ком, первая миссия стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии, а вторая — с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Оба полета завершились успешно, на орбиту было выведено 27 и 29 новых спутников соответственно.

Эффективность технологии многоразового использования

Ключевой особенностью этих полетов является то, что после выполнения задачи обе первые ступени ракеты Falcon 9 благополучно вернулись на Землю и приземлились на специальные платформы. Ускоритель Б1093, участвовавший в миссии во Флориде, совершил свой 15-й полет, а ступень Б1080, стартовавшая из Калифорнии, отправилась в космос в 28-й раз.

Инженерам SpaceX удалось резко снизить стоимость космических полетов за счет восстановления и повторного использования первых ступеней. На сегодняшний день абсолютный рекорд компании связан с тем, что одна первая ступень совершила 36 полетов в космос и обратно. Этот результат свидетельствует о том, что эпоха традиционных одноразовых ракет уходит в прошлое.

Это достижение имеет важное значение не только для SpaceX, но и для всей мировой аэрокосмической отрасли. Увеличение количества спутников в рамках проекта Starlink позволяет расширить покрытие высокоскоростным интернетом по всему миру, включая самые отдаленные регионы. Для стран с ограниченным доступом к морю и горной местностью, таких как Узбекистан, подобные спутниковые системы связи в будущем могут сыграть важную роль в устранении цифрового неравенства.

Эксперты отмечают, что столь стабильные и надежные полеты ракеты Falcon 9 создают прочный фундамент для будущих, более сложных миссий SpaceX, в частности, программ по освоению Марса и возвращению на Луну. 600 успешных повторных полетов — это не просто цифра, а результат высокого инженерного мастерства.