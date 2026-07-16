Google Видс создает цифровой аватар пользователя с помощью искусственного интеллекта

Корпорация Google анонсировала крупное обновление для своей платформы Google Видс. Теперь сервис позволяет пользователям не только использовать готовые шаблоны, но и создавать персональные цифровые аватары с собственной внешностью и голосом. Ожидается, что эта технология радикально упростит процесс создания видеоконтента и откроет новую эру в корпоративных коммуникациях и образовании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Для работы новой функции пользователю достаточно загрузить свое селфи и образец голоса в систему. После этого искусственный интеллект создает копию пользователя, которая озвучивает заданные тексты, как реальный человек. По данным иксбт.ком, это обновление превращает платформу Google Видс из простого инструмента для презентаций в полноценную среду для видеомонтажа.

Интеграция Gemini Омни и возможности редактирования

Google Видс теперь дополнен мультимодальной моделью искусственного интеллекта Gemini Омни. Это позволяет пользователям создавать сложные видео с помощью текстовых команд (промпт) и загруженных изображений. Система не только генерирует новые кадры, но и может заменять фон видео, снятых на телефон, корректировать освещение или добавлять различные визуальные эффекты.

Одним из важнейших нововведений является функция пошагового редактирования. Раньше при наличии небольшой ошибки в видео, созданном искусственным интеллектом, приходилось начинать всё с нуля. Теперь с помощью Gemini Омни можно вносить точные изменения в любую часть видео, редактировать кадр отдельно или заменять элементы.

Безопасность и ограничения использования

Google принимает строгие меры для предотвращения использования своих цифровых аватаров в злонамеренных целях. Каждый созданный аватар привязывается к личной учетной записи Google, а на видео наносятся невидимые водяные знаки (ватермарк) с помощью технологии СйнтИД. Это помогает определить, что контент был создан искусственным интеллектом.

Сообщается, что на данный момент возможность создания личных аватаров доступна только пользователям старше 18 лет в определенных регионах. Google в первую очередь ориентирует этот инструмент на пользователей Google Воркспаке, то есть представителей бизнеса. Эта технология значительно экономит время и средства при подготовке корпоративных новостей, обучении сотрудников и создании инструкций.

Этим шагом Google вступает в серьезную конкуренцию с такими сервисами на базе искусственного интеллекта, как ХейГен, Сйнтесиа и Д-ИД. Пока OpenAI откладывает публичный запуск своей модели Sora, Google уже начала интегрировать готовый продукт в свою экосистему.