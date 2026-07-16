Тревога перед финалом чемпионата мира: Ламин Ямаль покинул тренировку из-за травмы

По мере приближения решающего финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Испании оказалась под угрозой серьезной потери. Главная звезда и открытие команды Ламин Ямаль не смог принять участие в общей тренировке из-за травмы левой ноги. Эта ситуация вызывает беспокойство у болельщиков и тренерского штаба перед воскресной встречей против сборной Аргентины во главе с Лионельем Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Как передает издание Goal.com, несмотря на то, что сборная Испании начала подготовку к финалу, 19-летний вингер был вынужден тренироваться по индивидуальной программе. Было заметно, что на левом бедре Ямаля наложена специальная тейп-повязка. Выяснилось, что молодой талант получил сильный удар в полуфинальном матче против Франции. В том эпизоде Люка Динь сбил его в штрафной площади, что привело к пенальти, реализованному Микелем Оярсабалем.

Заключение медицинского штаба и меры предосторожности

Хотя из-за адреналина во время игры Ламин Ямаль не чувствовал боли, после возвращения в отель в Далласе травма дала о себе знать. Медицинский персонал сборной Испании внимательно следит за состоянием игрока. Стоит отметить, что в апреле Ямаль уже получал травму колена, из-за которой надолго выбыл из строя. По этой причине тренерский штаб осторожно контролирует его нагрузки.

Согласно информации издания Диарио АС, отстранение игрока от основной группы является скорее профилактической мерой. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте хочет, чтобы его самое опасное атакующее оружие было готово на 100 процентов к финалу. Специалисты выражают уверенность в том, что физическое состояние Ямаля восстановится и он сможет выйти на поле в историческом противостоянии с Лионельем Месси.

Ламин Ямаль принял участие во всех матчах Испании на текущем турнире и стал центральной фигурой в атакующей игре команды. На групповом этапе он также сумел забить гол в ворота Саудовской Аравии. Теперь все внимание мира приковано к тому, как воспитанник «Барселоны» проявит себя против своего кумира Месси.

Другие проблемы в составе

Ямаль — не единственная проблема в стане сборной Испании. Педро Порро, признанный лучшим игроком полуфинала, также тренируется по индивидуальной программе. Защитник «Тоттенхэма» проделал огромный объем работы во всех матчах плей-офф, что привело к мышечной усталости. Врачи оценивают состояние Порро как обычное переутомление.

Для сборной Испании этот финал — не только возможность завоевать чемпионский титул, но и шанс доказать абсолютное превосходство нового поколения на мировой арене. Если Ямаль и Порро вернутся в строй, в распоряжении Луиса де ла Фуэнте будет сильнейший состав. Пока же болельщики с нетерпением ждут медицинских заключений до вечера воскресенья.