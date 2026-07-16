Стало известно, какое имя Иззат Шукуров дал своему сыну (видео)

·29·Культура
Стало известно, какое имя Иззат Шукуров дал своему сыну (видео)

Певец Иззат Шукуров поделился радостным событием в своей семье. Ранее артист уже сообщал поклонникам на своей странице в социальных сетях, что стал отцом во второй раз.

Теперь певец поделился кадрами торжественной выписки новорожденного из роддома. Из видео стало известно, какое имя дали малышу. На одном из изящных украшений, подготовленных для дома, была надпись: «Добро пожаловать в нашу семью, Мусаб». Таким образом, стало ясно, что Иззат Шукуров и его супруга назвали сына Мусаб.

На видео видно, как члены семьи тепло и искренне встречают малыша, а дом празднично украшен. Эти кадры за короткое время привлекли внимание поклонников.

В комментариях подписчики искренне поздравляют певца и желают новому члену семьи — Мусабу — здоровья, долголетия и счастливой жизни. Многие направили добрые пожелания семье Иззата Шукурова, поздравив их с радостным событием.

Иззат ШукуровМусаб
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