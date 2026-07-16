Приложение Стардуст передает медицинские данные пользователей третьим лицам

·34·Технологии
Приложение Стардуст передает медицинские данные пользователей третьим лицам

Популярное приложение для отслеживания женского здоровья Стардуст, несмотря на обещания конфиденциальности, передает конфиденциальные медицинские данные аналитическим компаниям. Исследование, проведенное специалистами Мозилла, показало, что приложение отправляет личную информацию пользователей на аналитическую платформу РуддерСтак. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно отчету Мозилла, передаваемые данные включают дату рождения пользователя, тип контрацепции, репродуктивные цели и даже специфические симптомы здоровья. Хотя Стардуст передает эти данные через специальный идентификатор без указания имени, эксперты не считают это достаточной анонимизацией. Федеральная торговая комиссия США (ФТК) неоднократно предупреждала, что с помощью таких идентификаторов связать данные с конкретным лицом не составляет труда.

Обещания безопасности и реальность

Интересно, что на своем веб-сайте Стардуст продвигает лозунг «Ваши данные личные. Точка». Однако анализ, проведенный изданием TechCrunch и исследователем Мозилла Шошаной Водински, показал, что эти заявления далеки от истины. Ранее компания заявляла, что данные «сквозным образом зашифрованы» (енд-то-енд енкрйптион), но проверка сетевого трафика выявила, что сама компания имеет доступ к этой информации.

Специалист Мозилла протестировал шесть подобных приложений. Результаты показали, что Стардуст оказалось единственным приложением, передающим конфиденциальные медицинские данные третьим лицам. Хотя другие приложения используют внешние сервисы для хранения данных или проведения платежей, передача именно медицинских подробностей является опасной практикой.

Представители Стардуст в комментарии BBC Невс подчеркнули, что контракт с компанией РуддерСтак запрещает продажу данных или их использование в собственных целях. Однако, поскольку обе компании работают в юрисдикции США, в случае запроса от правоохранительных органов они могут быть обязаны предоставить данные пользователей.

Безопасные альтернативы для пользователей

В результате исследования эксперты порекомендовали более безопасные варианты для пользователей, ставящих конфиденциальность личных данных на первое место. В частности, исследование Мозилла представило следующие выводы:

  • Приложение Эуки признано наиболее безопасным, так как оно не передает данные третьим лицам;
  • Все медицинские данные хранятся исключительно на устройстве пользователя;
  • При использовании таких приложений, как Стардуст, рекомендуется внимательно изучать настройки конфиденциальности.
Сегодня цифровая безопасность и защита персональных данных становятся глобальной проблемой. Пользователям рекомендуется анализировать, каким компаниям они доверяют свои конфиденциальные данные при использовании зарубежных приложений, и по возможности выбирать программы, которые хранят информацию только на самом устройстве (оффлине).

StardustMozillaКонфиденциальностьТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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