Тинкинг Мачинес Лаб представила модель Инклинг с 975 миллиардами параметров

·28·Технологии
Тинкинг Мачинес Лаб представила модель Инклинг с 975 миллиардами параметров

В мире искусственного интеллекта появился новый мощный игрок: стартап Тинкинг Мачинес Лаб, основанный бывшими руководителями OpenAI, анонсировал свою первую универсальную модель — Инклинг. Эта разработка отличается открытым исходным кодом, что означает, что любая организация или разработчик могут загрузить её, использовать в собственной инфраструктуре и дообучать под свои нужды. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Хотя модель Инклинг обладает впечатляющими 975 миллиардами параметров, она основана на архитектуре Микстуре оф Экспертс (смесь экспертов). Это означает, что при выполнении каждой конкретной задачи задействуются не все ресурсы модели, а только около 41 миллиарда активных параметров. Такой подход позволяет экономить вычислительные мощности, сохраняя при этом высокое качество.

Технические возможности и гибкость

Согласно данным иксбт.ком, Инклинг способна понимать не только текст, но и аудио- и видеоданные. Она также поддерживает огромный контекст до 1 миллиона токенов. Разработчики подчеркивают, что модель создавалась не для того, чтобы занимать первые места в бенчмарках, а чтобы стать удобным и гибким фундаментом для корпоративных клиентов.

Наряду с Инклинг компания представила её уменьшенную версию — Инклинг-Смалл. Эта версия с 12 миллиардами активных параметров отличается быстродействием и низкими эксплуатационными расходами. Обе модели могут быть дообучены на основе корпоративных данных через платформу Тинкер.

Интересно, что в процессе обучения Инклинг начала самостоятельно отказываться от выражения логических выводов на человеческом языке. Модель посчитала такие объяснения избыточными вычислительными затратами. Однако инженерам пришлось восстановить эту функцию, чтобы процесс принятия решений моделью оставался прозрачным и понятным.

Успех бывшей команды OpenAI

Стартап Тинкинг Мачинес Лаб был основан в феврале 2025 года бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати, одним из создателей ChatGPT Джоном Шульманом и экспертом по безопасности Лилиан Венг. Стартап стремительно ворвался на рынок, привлекая в прошлом году рекордные 2 миллиарда долларов инвестиций при оценке в 12 миллиардов долларов.

Выпуск модели Инклинг продвигает идею о том, что технологии искусственного интеллекта не должны оставаться под контролем лишь нескольких гигантских компаний. Появление таких открытых моделей позволяет специалистам и локальным компаниям создавать безопасные и независимые системы ИИ на основе собственных баз данных.

Thinking Machines LabInklingИскусственный ИнтеллектOpenAIТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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