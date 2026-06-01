Xiaomi анонсировала программу замены аккумуляторов для рекордного количества моделей смартфонов — более 100

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Xiaomi анонсировала программу замены аккумуляторов для рекордного количества моделей смартфонов — более 100
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Компания Xiaomi продолжает расширять программу обновления изношенных аккумуляторов для продления срока службы смартфонов. В настоящее время программа охватывает 101 модель брендов Xiaomi и Redmi, что является крупнейшим показателем в истории подобных проектов. В Китае стоимость оригинальных батарей начинается примерно от 7 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Программа включает широкий спектр классических моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, включая серии Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 15, а также все популярные серии от Redmi К30 до Redmi К80. В качестве одного из основных предложений пользователям предоставляется скидка 20% на замену аккумулятора.

Помимо смартфонов, компания предлагает скидку 50% на услугу чистки ноутбуков, а также фиксированные цены на обслуживание бытовой техники — кондиционеров, стиральных машин и кухонных вытяжек. Представители Xiaomi отмечают, что снижение емкости аккумулятора является нормальным процессом, и для стабильной работы устройства рекомендуется своевременная замена батареи.

Интересно, что новые аккумуляторы в некоторых моделях способствуют увеличению емкости. Например, сообщается, что после замены батареи в моделях Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Ultra их емкость увеличивается до 4850, 5361 и 5500 мАч соответственно.

XiaomiRedmiСмартфонАккумуляторТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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