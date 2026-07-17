ИШовСпид обратился к Ламину Ямалю: просит остановить Месси и Аргентину

·1·Спорт
ИШовСпид обратился к Ламину Ямалю: просит остановить Месси и Аргентину

Всемирно известный стример и ярый фанат Криштиану Роналду, ИШовСпид, сделал неожиданное заявление перед финалом чемпионата мира 2026 года. Он обратился к молодой звезде сборной Испании Ламину Ямалю с мольбой одержать победу над Аргентиной во главе с Лионелем Месси. Это обращение вызвало широкие дискуссии в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как передает Goal.com, ИШовСпид серьезно обеспокоен тем, что Лионель Месси, главный конкурент его кумира Криштиану Роналду, может завоевать мировой титул второй раз подряд. После того как сборная Португалии покинула турнир в 1/8 финала, все внимание приковано к пути Месси и Аргентины к финалу. Для стримера эта ситуация оценивается как «настоящая катастрофа».

Не сдержав эмоций во время прямого эфира, ИШовСпид выкрикнул в адрес вингера «Барселоны» и сборной Испании: «Ламин, пожалуйста, спаси нас. Обыграй Аргентину. Если Месси снова поднимет над головой Кубок мира, я, как фанат Роналду, не буду знать, что сказать. Ты способен на все, спаси нас от этого позора».

Историческое противостояние и спор о ГОАТ

Ожидается, что финал, который пройдет на стадионе в Нью-Йорке, станет не только битвой двух сильных сборных, но и решающей точкой в споре за статус величайшего игрока в истории футбола (ГОАТ). Лионель Месси показывает феноменальную игру на текущем турнире, записав на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи. Он стал главным героем в победном полуфинальном матче против сборной Англии.

Ламин Ямаль же на этом турнире выглядит не в своей лучшей форме. 19-летний футболист пока отметился лишь одним голом и одной голевой передачей. Однако его нестандартные решения и индивидуальное мастерство остаются главным оружием сборной Испании. ИШовСпид надеется, что именно это мастерство помешает Месси завоевать очередной чемпионский титул.

Среди футбольных болельщиков в Узбекистане споры между фанатами Месси и Роналду также всегда носят жаркий характер. Этот финальный матч не только определит чемпиона мира, но и может поставить финальную точку в многолетнем соперничестве двух великих футболистов. Если Аргентина победит, достижения Месси для фанатов Роналду станут окончательно недосягаемыми.

Финальный матч запланирован на 19 июля. Время покажет, сможет ли Ламин Ямаль выполнить просьбу стримера или Лионель Месси пополнит свою легендарную карьеру еще одной золотой медалью. А пока эмоциональное выступление Спид продолжает оставаться в трендах социальных сетей.

Чемпионат МираЛионель МессиЛамин ЯмальIShowSpeedАргентина
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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