Бывший топ-менеджер OpenAI Райан Байермайстер стал партнером венчурного фонда Фундерс Фунд

·25·Технологии
Бывший топ-менеджер OpenAI Райан Байермайстер стал партнером венчурного фонда Фундерс Фунд

Райан Байермайстер, бывший вице-президент OpenAI, одной из самых влиятельных компаний в сфере AI, присоединилась к венчурному фонду Фундерс Фунд в качестве партнера. Это назначение вызвало большой интерес в Кремниевой долине, так как Байермайстер оказалась в центре внимания не только благодаря своему профессиональному опыту, но и из-за недавнего громкого увольнения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Райан Байермайстер проработала в OpenAI почти два года в должности вице-президента по политике продуктов. За время её работы платформа ChatGPT стала самым быстрорастущим приложением в истории. Однако в феврале текущего года её карьера в компании неожиданно завершилась. По данным издания TechCrunch, причиной стало её несогласие с запланированной функцией «режима для взрослых» (адулт моде) для ChatGPT.

Согласно имеющимся данным, руководство OpenAI планировало внедрить функцию, позволяющую использовать чат-бот для создания эротического контента, но Байермайстер выступила с резким протестом против этой идеи. Вслед за этим конфликтом она была уволена. Примечательно, что после её ухода, в марте, OpenAI приняла решение отказаться от этой спорной функции.

Игра «Мафия» и неожиданный выбор

Незадолго до перехода Байермайстер в Фундерс Фунд она приняла активное участие в ЁуТубе-шоу «Мафия», организованном компанией. В этой игре она противостояла таким гигантам технологического мира, как Сэм Альтман, Палмер Лаки и Дилан Филд. Многие наблюдатели, видя её хладнокровие и аналитические способности в игре, предположили, что это было не просто развлечение, а своеобразное «собеседование».

Однако представители Фундерс Фунд опровергли эти догадки, подчеркнув, что ключевыми факторами стали опыт Райан Байермайстер и её давние связи с командой фонда. Она работала с одним из партнеров фонда, Трэем Стивенсом, более десяти лет назад в компании Palantir, основанной Питером Тилем. Именно профессиональные связи того периода заложили фундамент для нынешнего сотрудничества.

В составе Фундерс Фунд Байермайстер теперь будет использовать опыт, полученный в компаниях Palantir и Meta. Она сообщила, что будет заниматься поддержкой стартапов в области сложных технологических решений и AI. Это может свидетельствовать о том, что в будущей инвестиционной стратегии фонда будет уделяться больше внимания безопасности AI и этическим нормам.

Это назначение имеет стратегическое значение и для Фундерс Фунд. Фонд, основанный Питером Тилем, всегда был известен ставками на сложные и спорные, но обладающие огромным потенциалом проекты. Приход в команду специалиста, знающего внутренние процессы OpenAI, такого как Байермайстер, еще больше укрепит позиции фонда на рынке AI.

OpenAIFounders FundChatGPTИскусственный ИнтеллектСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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