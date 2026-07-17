Лаутаро Мартинес не сдержал слез: Аргентина обыграла Англию и вышла в финал

·31·Спорт
Лаутаро Мартинес не сдержал слез: Аргентина обыграла Англию и вышла в финал

Сборная Аргентины одержала победу в драматичном полуфинале чемпионата мира 2026 года против Англии, выйдя в финал мундиаля второй раз подряд. В матче, прошедшем на стадионе в Атланте, вышедший на замену Лаутаро Мартинес забил победный гол и стал героем встречи. В послематчевом интервью нападающий «Интера» не смог сдержать эмоций и расплакался в прямом эфире. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Встреча прошла по неожиданному сценарию. Сборная Англии вела в счете 1:0, однако вышедший на 81-й минуте Мартинес изменил ход игры. Сначала Энцо Фернандес восстановил равновесие, а на 92-й минуте Лаутаро Мартинес замкнул головой передачу Лионелья Месси, принеся «альбиселесте» победу. Как сообщает издание Goal.com, эта победа вывела Аргентину в решающий финал против Испании, который состоится в воскресенье.

Семейные ценности и безграничное волнение

В послематчевом интервью Лаутаро Мартинес вспомнил свое детство и трудности на пути к профессиональному футболу. «Это очень сильное чувство. Я помню дни, когда отец впервые купил мне бутсы... Я всегда мечтал забить такой важный гол. Это огромная радость. Я говорил Факундо Медине, сидя на скамейке запасных, что мечтаю об этом», — сказал нападающий со слезами на глазах.

Нападающий посвятил свой успех матери и подчеркнул, что ее роль в его жизни неоценима. По его словам, мама до сих пор не может смотреть игры сына из-за волнения и во время матчей старается отвлечься работой. Мартинес отметил, что считает труд матери в то время, когда он ушел в клуб «Расинг», и поддержку семьи своей высшей наградой.

Путь сборной Аргентины на этом турнире был построен на терпении и воле. В четвертьфинале команда с трудом обыграла Швейцарию, а до этого — такие сборные, как Египет и Кабо-Верде. В матче против Англии подопечные Лионелья Скалони также дождались усталости соперника и эффективно воспользовались свободными зонами, возникшими в конце игры.

Лаутаро Мартинес отметил, что сборная Англии оказывала сильное давление в течение часа, но после забитого гола отошла в оборону. Это дало Аргентине возможность контролировать игру и организовывать атаки. Теперь действующие чемпионы мира выйдут на поле против Испании, чтобы защитить свой титул.

АргентинаЛаутаро МартинесЧемпионат МираАнглияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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