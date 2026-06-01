Samsung впервые выпустит сразу три модели Galaxy Watch в 2026 году

Ожидается, что Samsung изменит график обновления своих умных часов и представит сразу три модели Galaxy Watch. Об этом стало известно из программного кода обновления приложения Wear OS. В утечке упоминаются три устройства под кодовыми именами Фреш 9, Wise 9 и Проджект Кс2. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Предполагается, что эти гаджеты выйдут на рынок под названиями Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Классик и Galaxy Watch Ultra второго поколения. Если информация подтвердится, Samsung отойдет от традиционного годового перерыва и обновит версию Классик. Это означает возвращение модели с физическим вращающимся безелем, которого так ждали пользователи.

Технически, базовые модели Ватч 9 и Ватч 9 Классик, как сообщается, сохранят процессор Exynos В1000 СоК, знакомый по предыдущему поколению. В то же время модель Ватч Ultra 2 может перейти на новый чип Snapdragon Веар Элите от Qualcomm, что значительно повысит производительность устройства.

Ожидается, что в новых устройствах появится функция раисе-то-талк. С её помощью можно будет активировать голосовой помощник без специальных команд, просто подняв запястье. По слухам, официальная презентация запланирована на 22 июля вместе с новыми складными смартфонами Samsung.