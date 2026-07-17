Гарри Кейн после болезненного поражения: «Я чувствую пустоту внутри»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился своими эмоциями после поражения от Аргентины в полуфинале Чемпионата мира. Мечты «Трех львов» вернуть мировой титул спустя 60 лет вновь оказались несбыточными. Нападающий «Баварии» не скрывал, что чувствует себя опустошенным после этой неудачи. Об этом сообщает портал Goal.com.

По сообщению Goal.com, сборная Англии вышла вперед во втором тайме благодаря голу Энтони Гордона. Однако голы Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса в концовке встречи решили исход матча в пользу Аргентины. Поражение со счетом 2:1 стало неожиданным ударом для английской футбольной общественности.

Гарри Кейн обратился к болельщикам в социальных сетях, описав свое состояние после поражения: «Сейчас не хватает слов, чтобы выразить это чувство пустоты внутри. Мы были так близки к очередному финалу, но этого оказалось недостаточно. Мы выложились на все сто за последние семь недель, но остановиться в шаге от цели — это очень тяжело».

«Не хватает последнего кусочка мозаики»

Лучший бомбардир в истории сборной Англии отметил, что, несмотря на стабильность команды в последние годы, в решающий момент им не хватает удачи. Кейн с горечью подчеркнул, что команда уже восемь лет стучится в двери больших побед, но «последний кусочек мозаики» все еще не найден.

Для 32-летнего форварда звучат предположения, что это мог быть последний шанс выиграть Чемпионат мира. Тем не менее, Кейн заявил, что не собирается сдаваться и продолжит бороться за будущие успехи. По его словам, после падения нет другого пути, кроме как подняться и двигаться дальше.

Поблагодарив своих товарищей по команде и тренерский штаб, капитан отметил, что поддержка болельщиков была для них очень важна. «Побеждаем мы или проигрываем, мы всегда учимся и продолжаем двигаться вперед», — заключил опытный нападающий.

Это поражение стало очередным драматичным финалом для Англии на крупном турнире. Теперь команде необходимо сосредоточиться на будущих соревнованиях и устранить проблемы в составе. Главная задача для Кейна и его партнеров — перейти от статуса претендентов к статусу настоящих победителей.